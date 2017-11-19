Бизнес-форум "Телепорт"

Впервые на сцене в Казани успешный предприниматель и автор крутого Youtube бизнес-блога «Трансформатор» с аудиторией более 800 тыс. — Дмитрий Портнягин.

Живое событие состоится в г. Казани 19 ноября, в ТРЦ «Пирамида»

Примите участие в одном из самых масштабных живых Бизнес-Форуме Поволжья

На одной сцене для 1200 предпринимателей — от акул бизнеса до новичков, своим опытом поделятся еще четыре спикера. Это владельцы бизнесов и тренера с миллионными оборотами, такие как:

Дмитрий Портнягин — Основатель и генеральный директор экспортно-импортной компании «Transitplus International Limited», «Tourister.com»

Алмаз Зиатдинов — Основатель центра бизнес- роста «Бизнес Клиника» и сообщества успешных предпринимателей России

Екатерина Уколова — Специалист по построению отделов продаж. Основатель компании Oy-li. Трансформировала более 3500 отделов продаж в различных нишах.

Мария Азаренок — Мульти-предприниматель. Специалист по Личному Бренду, Youtube блогер по темам «Личного брендинга», «Нетворкинга» и SMM

Ярослав Брин — Тренер по физической и психологической подготовке.

Создатель бренда BrinTeam, Youtube блогер с аудиторией более 300 000 подписчиков.

Присоединяйтесь к сообществу успешных предпринимателей, и получите возможность вывести свой бизнес на качественно новый уровень с новыми бизнес-партнерами.

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