V международный фестиваль им. С. Рахманинова «Белая сирень»

24 мая

Исполнители

Государственный симфонический оркестр РТ

Александр СЛАДКОВСКИЙ

Солисты

Борис БЕРЕЗОВСКИЙ

Начало: 17:00



С. Рахманинов Концерт для фортепиано с оркестром № 4

Солист Борис Березовский

С. Рахманинова Симфонические танцы

Дирижер Александр Сладковский

27 мая



Исполнители

Государственный симфонический оркестр РТ

Александр СЛАДКОВСКИЙ

Солисты

Михаил ПЛЕТНЁВ

Начало: 18:30

С. Рахманинов Концерт для фортепиано с оркестром № 2

Cолист Михаил Плетнев

С. Рахманинов Симфония № 2

Дирижер Александр Сладковский

31 мая



Исполнители

Государственный симфонический оркестр РТ

Александр СЛАДКОВСКИЙ

Андрас Келлер

Солисты

Вадим ХОЛОДЕНКО

Начало: 17:00



C. Рахманинов Концерт для фортепиано с оркестром № 3

П. Чайковский Симфония № 5 ми минор, ор. 64

Cолист Вадим Холоденко

Дирижер Андрас Келлер (Венгрия)

10 июня



Закрытие V Международного фестиваля им. С. Рахманинова "Белая сирень"

Исполнители

Государственный симфонический оркестр РТ

Александр СЛАДКОВСКИЙ

Владимир ФЕДОСЕЕВ

Солист

Владимир Овчинников

Начало: 18:30



С. Рахманинов Вокализ для симфонического оркестра, op.34

С. Рахманинов Рапсодия на тему Паганини

Солист Владимир Овчинников

М. Мусоргский «Картинки с выставки» (оркестровка М. Равеля)

Дирижер Владимир Федосеев



