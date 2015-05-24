V международный фестиваль им. С. Рахманинова «Белая сирень»

24 мая
Исполнители
Государственный симфонический оркестр РТ
Александр СЛАДКОВСКИЙ
Солисты
Борис БЕРЕЗОВСКИЙ
Начало: 17:00
С. Рахманинов Концерт для фортепиано с оркестром № 4
Солист Борис Березовский
С. Рахманинова Симфонические танцы
Дирижер Александр Сладковский
27 мая
Исполнители
Государственный симфонический оркестр РТ
Александр СЛАДКОВСКИЙ
Солисты
Михаил ПЛЕТНЁВ
Начало: 18:30
С. Рахманинов Концерт для фортепиано с оркестром № 2
Cолист Михаил Плетнев
С. Рахманинов Симфония № 2
Дирижер Александр Сладковский
31 мая
Исполнители
Государственный симфонический оркестр РТ
Александр СЛАДКОВСКИЙ
Андрас Келлер
Солисты
Вадим ХОЛОДЕНКО
Начало: 17:00
C. Рахманинов Концерт для фортепиано с оркестром № 3
П. Чайковский Симфония № 5 ми минор, ор. 64
Cолист Вадим Холоденко
Дирижер Андрас Келлер (Венгрия)
10 июня
Закрытие V Международного фестиваля им. С. Рахманинова "Белая сирень"
Исполнители
Государственный симфонический оркестр РТ
Александр СЛАДКОВСКИЙ
Владимир ФЕДОСЕЕВ
Солист
Владимир Овчинников
Начало: 18:30
С. Рахманинов Вокализ для симфонического оркестра, op.34
С. Рахманинов Рапсодия на тему Паганини
Солист Владимир Овчинников
М. Мусоргский «Картинки с выставки» (оркестровка М. Равеля)
Дирижер Владимир Федосеев
Место проведения: ГБКЗ им. С. Сайдашева
Справки по телефону +7(843) 236-73-65
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