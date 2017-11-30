30
нояб. 2017
Федеральный форум «Smart Cars & Roads – цифровая трансформация экосистемы «автомобиль-дорога» в Российской Федерации»
Впервые в России появилась дискуссионная деловая площадка для обсуждения вопросов развития автотранспортных средств с элементами искусственного интеллекта и интеллектуальных транспортных систем – до сих пор эти части единого целого рассматривались на различных конференциях в России лишь по-отдельности.
Дата и место проведения: 30 ноября 2017г., Отель «Марриотт Москва Гранд Отель» (г. Москва, ул. Тверская, д. 26/1)
Федеральный форум Smart Cars & Roads станет уникальной площадкой для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам развития ИТ в транспортной индустрии, включая инновационные технологии и выработку подходов к реализации ИТ-проектов с участием представителей отрасли, разработчиков ИТ-решений и государства.
Smart Cars & Roads 2017 — это:
- Более 200 участников
- Поддержка ведущих отраслевых ассоциаций и объединений участников рынка
- Акцент на актуальные вопросы по работе и взаимодействию ИТ-служб и департаментов инноваций российских автодорожных, автомобильных и транспортных компаний в условиях новой цифровой экономики
- Насыщенная интеллектуальная программа с участием признанных экспертов делового сообщества
- Отличные возможности для делового общения и новых контактов
Ключевые темы форума:
- Государственные инициативы в сфере ИТ и инноваций в автодорожной и автомобильной сферах
- Особенности и подходы к взаимодействию автотранспорта и дорог. Правовые и технические основы для обмена данными внутри экосистемы «автомобиль-дорога»
- Особенности развития телеком- и ИТ-инфраструктуры федеральных автотрасс и платных дорог
- Интеллектуальные системы управления, регулирования, мониторинга автомобильного движения
- Новые технологии «Интернета вещей» (NB-IoT, LoRa, Sigfox, Ingenu, «Стриж») для решения новых задач автомобильной индустрии. Подходы к принятию в РФ национального стандарта IoT
- Перспективы применения беспроводных сетей 5-го поколения (5G) для интеллектуальных транспортных систем. Технологии 4,5G/Pre5G для решения текущих задач повышения безопасности автомобильного движения
- Подходы к стандартам оснащения автотранспортных средств специализированными модулями беспроводной связи
- Взаимодействие операторов платных дорог, операторов связи и ИТ-компаний для создания в России интеллектуальных транспортных систем
- Драйверы роста транспортной телематики
- Обеспечение работоспособности системы ЭРА-ГЛОНАСС на платных, федеральных и иных автотрассах
- Цифровые сервисы для водителей и транспорта (каршеринг, truck-шеринг)
- От автомобилей с элементами искусственного интеллекта к беспилотному транспорту
- Новые вызовы для автопрома: как ИТ поможет автопроизводителям в новых условиях ведения бизнеса
- Облачные решения для развития умного транспорта
Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте Форума.