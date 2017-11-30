30 нояб. 2017

Федеральный форум «Smart Cars & Roads – цифровая трансформация экосистемы «автомобиль-дорога» в Российской Федерации»

Впервые в России появилась дискуссионная деловая площадка для обсуждения вопросов развития автотранспортных средств с элементами искусственного интеллекта и интеллектуальных транспортных систем – до сих пор эти части единого целого рассматривались на различных конференциях в России лишь по-отдельности.

Дата и место проведения: 30 ноября 2017г., Отель «Марриотт Москва Гранд Отель» (г. Москва, ул. Тверская, д. 26/1)

Федеральный форум Smart Cars & Roads станет уникальной площадкой для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам развития ИТ в транспортной индустрии, включая инновационные технологии и выработку подходов к реализации ИТ-проектов с участием представителей отрасли, разработчиков ИТ-решений и государства.

Smart Cars & Roads 2017 — это:

  • Более 200 участников
  • Поддержка ведущих отраслевых ассоциаций и объединений участников рынка
  • Акцент на актуальные вопросы по работе и взаимодействию ИТ-служб и департаментов инноваций российских автодорожных, автомобильных и транспортных компаний в условиях новой цифровой экономики
  • Насыщенная интеллектуальная программа с участием признанных экспертов делового сообщества
  • Отличные возможности для делового общения и новых контактов

Ключевые темы форума:

  • Государственные инициативы в сфере ИТ и инноваций в автодорожной и автомобильной сферах
  • Особенности и подходы к взаимодействию автотранспорта и дорог. Правовые и технические основы для обмена данными внутри экосистемы «автомобиль-дорога»
  • Особенности развития телеком- и ИТ-инфраструктуры федеральных автотрасс и платных дорог
  • Интеллектуальные системы управления, регулирования, мониторинга автомобильного движения
  • Новые технологии «Интернета вещей» (NB-IoT, LoRa, Sigfox, Ingenu, «Стриж») для решения новых задач автомобильной индустрии. Подходы к принятию в РФ национального стандарта IoT
  • Перспективы применения беспроводных сетей 5-го поколения (5G) для интеллектуальных транспортных систем. Технологии 4,5G/Pre5G для решения текущих задач повышения безопасности автомобильного движения
  • Подходы к стандартам оснащения автотранспортных средств специализированными модулями беспроводной связи
  • Взаимодействие операторов платных дорог, операторов связи и ИТ-компаний для создания в России интеллектуальных транспортных систем
  • Драйверы роста транспортной телематики
  • Обеспечение работоспособности системы ЭРА-ГЛОНАСС на платных, федеральных и иных автотрассах
  • Цифровые сервисы для водителей и транспорта (каршеринг, truck-шеринг)
  • От автомобилей с элементами искусственного интеллекта к беспилотному транспорту
  • Новые вызовы для автопрома: как ИТ поможет автопроизводителям в новых условиях ведения бизнеса
  • Облачные решения для развития умного транспорта

Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте Форума.

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