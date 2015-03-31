Тренинг "Продающий текст. Повышаем продажи в 2 раза"

Дайте мне 8 часов… …и в вашей голове сложится понятная система создания продающих текстов

" Покупатель — не идиот, это твоя жена (Дэвид Огилви). Он такой же, как вы. Он не любит, когда его держат за наивного глупца. Он с первого взгляда определяет, что текст рекламный, он на лету раскусывает «штучки» и «уловки». Он устал от пустого креатива и рекламной агрессии. Если в тексте говорить с читателем по-человечески, то эффект – в разы выше и лучше, чем у силиконовых рекламных текстов. "

Дмитрий Кот (Москва)

О том, как создавать человеческие рекламные тексты вы узнаете на живом практическом тренинге "Повышаем продажи в 2 раза"

Вы получаете набор приемов готовых к использованию — «бери и делай». Данный тренинг — это коктейль, где теории 40%, а практики — 60%.



Для кого тренинг?

Для владельца малого и среднего бизнеса

Для маркетолога и интернет-маркетолога

Для копирайтера

Для PR-менеджера

ЧТО ДАЕТ ВАМ ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ ДМИТРИЙ КОТА:



Ставит систему написания любых продающих текстовЧтобы читатель раскрыл кошелек, ваш текст должен продать ему товар, объяснить, что ваша цена выгодная (не самая низкая, а самая выгодная) и доказать, что совершить покупку нужно прямо сейчас. Эта формула работает для любого текста – сайта или листовки, для коммерческого предложения или буклета. Вы понимаете на уровне психологии, маркетинга и логики, почему приемы работают, а значит, можете создавать вариации. Не слепо копировать, а создавать свое.Дает практический навыкЕще бы, 3 из 8 часов мы работаем над вашим продающим текстом. Вы пишите – я помогаю. Этот блок очень важен. Вы на практике закрепляете знания, вы видите, что можете писать человеческие тексты. Вы верите в свои силы.Открывает новые фишки и приемы, которые встраиваются в систему. В программе 294 совета и приема для B2B и B2C рынков.



Например:



Как получать отзывы клиентов с минимальными усилиями;

Приемы продажи цены «Давить на жалось» и «Необычная гарантия»;

Почему клиенты ненавидят получать письма от маркетологов и что с этим делать;

Каким хитрым приемам нас учат Тойота и Форд;

Как заставить неспешного менеджера по закупкам летать электровеником с вашим коммерческим предложением;

Ведущий тренинга – Дмитрий Кот