31 марта 2015

Тренинг "Продающий текст. Повышаем продажи в 2 раза"

Тренинг

Дайте мне 8 часов… …и в вашей голове сложится понятная система создания продающих текстов

" Покупатель — не идиот, это твоя жена (Дэвид Огилви). Он такой же, как вы. Он не любит, когда его держат за наивного глупца. Он с первого взгляда определяет, что текст рекламный, он на лету раскусывает «штучки» и «уловки». Он устал от пустого креатива и рекламной агрессии. Если в тексте говорить с читателем по-человечески, то эффект – в разы выше и лучше, чем у силиконовых рекламных текстов. "

Дмитрий Кот (Москва)

О том, как создавать человеческие рекламные тексты вы узнаете на живом практическом тренинге "Повышаем продажи в 2 раза"

Вы получаете набор приемов готовых к использованию — «бери и делай». Данный тренинг — это коктейль, где теории 40%, а практики — 60%.

Для кого тренинг?

  • Для владельца малого и среднего бизнеса
  • Для маркетолога и интернет-маркетолога
  • Для копирайтера
  • Для PR-менеджера

ЧТО ДАЕТ ВАМ ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ ДМИТРИЙ КОТА:

Ставит систему написания любых продающих текстовЧтобы читатель раскрыл кошелек, ваш текст должен продать ему товар, объяснить, что ваша цена выгодная (не самая низкая, а самая выгодная) и доказать, что совершить покупку нужно прямо сейчас. Эта формула работает для любого текста – сайта или листовки, для коммерческого предложения или буклета. Вы понимаете на уровне психологии, маркетинга и логики, почему приемы работают, а значит, можете создавать вариации. Не слепо копировать, а создавать свое.Дает практический навыкЕще бы, 3 из 8 часов мы работаем над вашим продающим текстом. Вы пишите – я помогаю. Этот блок очень важен. Вы на практике закрепляете знания, вы видите, что можете писать человеческие тексты. Вы верите в свои силы.Открывает новые фишки и приемы, которые встраиваются в систему. В программе 294 совета и приема для B2B и B2C рынков.

Например:

  • Как получать отзывы клиентов с минимальными усилиями;
  • Приемы продажи цены «Давить на жалось» и «Необычная гарантия»;
  • Почему клиенты ненавидят получать письма от маркетологов и что с этим делать;
  • Каким хитрым приемам нас учат Тойота и Форд;
  • Как заставить неспешного менеджера по закупкам летать электровеником с вашим коммерческим предложением;

Ведущий тренинга – Дмитрий Кот

kot

  • Директор Агентства Продающих Текстов
  • Копирайтер с образованием и подходом маркетолога
  • Автор книги «Копирайтинг, как не съесть собаку: создаем тексты, которые продают». Лучшая книга по маркетингу 2011 года по версии Гильдии Маркетологов (Москва), за первый год продаж тираж допечатывался 5 раз. Суммарное количество составило 10 000 экземпляров. Названа «Прорывом месяца» по версии интернет-магазина Kniga.biz.ua. В январе 2012 года она стала бестселлером в интернет-магазине OZON среди поступлений месяца.
  • Выполнил более 3000 заказов
  • Рекорд – текст с эффективностью 20% – каждый пятый читатель становится покупателем
  • Выполнял заказы для Swarovski (мировой производитель ювелирной продукции), МТС (оператор связи), BeCompact (один из крупнейших Интернет-магазинов бытовой техники Рунета), Subscribe.ru (один из ведущих сервисов e-mail маркетинга), Nexx Digital (производитель плееров и других гаджетов, Брэнд Года\/EFFIE 2006) и многих других компаний.

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