V ежегодный бизнес-форум «Наше дело - ресторан»

В рамках форума для Вас: конференция с участием ведущих экспертов-практиков России в области развития ресторанного бизнеса. А так же: максимально комфортные условия для делового общения в перерывах, розыгрыш призов, выставка от ведущих компаний-поставщиков, предложения которых поддержат Вас в желании сделать свой бизнес еще более прибыльным. В составе мероприятий форума дополнительно - авторский семинар федерального эксперта.

ПРОГРАММА

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

12:30–13:30 Регистрация участников форума. Приветственный кофе-брейк, выставка, дегустации.

13:30–16:30 Конференция «Практика эффективного управления предприятием общественного питания»Тема 1. Предупреждён - значит вооружен. Почему рестораны закрываются? Этапы краха: концепция, бюджет, исполнение. Как предотвратить неудачи в бизнесе?

Тема 2. Клубный и ресторанный промоушен. Кто наш гость? Каналы продвижения для каждой целевой аудитории. Разница в заработке с промо и без.

Тема 3. «Ваше бережливое производство / или как и за счет чего снижать издержки кухни?»

- формирование ассортиментного перечня выпускаемой и реализуемой продукции;

- как правильно рассчитывать себестоимость блюд;

- как с помощью простых организационных мер можно значительно уменьшить расход воды, тепла, электроэнергии в кафе или ресторане.

- какова роль шеф-повара в снижении затрат по кухне.

Основные эксперты форума

ВЯЧЕСЛАВ ТАРАНОВ, (г. Москва)

Более 20 лет в ресторанном бизнесе. Собственник нескольких бизнесов,

в том числе Ресторана «Реальные кабаны», Ресторанной компании «Хоум Бар», управляющий партнер компании «Ресторанные технологии».

Ранее занимал руководящие должности в Ресторане «Годунов», «Старая площадь», «Санта Фе». Является преподавателем Бизнес - Школы RMA, Государственного Университета Управления по программе «Менеджмент в ресторанном бизнесе и клубной индустрии».

ИРИНА РУБАЧЕВА, (г.Москва)

Генеральный директор Проектно-консалтинговой компании Restarator. Более 30 лет в отрасли массового питания. Эксперт по ресторанному бизнесу и франчайзингу, консультант. Официальный брокер в России, странах Центральной и Восточной Европы австралийской сети придорожных кофеен Мuzz Buzz с обслуживанием по типу кофе-драйв. Преподаватель МВА Московской Школы Новой Экономики, Русской Школы Управления. Автор книги «Как удвоить оборот ресторана. Руководство 911 для управляющего».

БЕЙТИМИР АСЕНОВ, (г.Казань)



Успешный ресторанный промоутер, работал арт-директором клуба Play house, г.Москва. Также работал в командах таких гуру Промо, как Синиша Лазаревич, Алексей Горобий на проектах Imperia lounge, Home sweet Home. Региональный опыт - Открытие клуба «РАЙ», Казань в качестве ген. промоутера, открытие в качестве руководителя проекта клуба «Легенда», Ресторана «Extra lounge».

16:00–17:00 Перерыв. Кофе-пауза. Выставка, мастер-классы. Свободное время для делового общения.

ВЫСТАВКА «Новинки для Ресторанного и Гостиничного Бизнеса» от ведущих Компаний-поставщиков. На Выставке руководители различных предприятий познакомятся с достижениями гостиничного и ресторанного рынка, смогут продегустировать экзотические продукты, увидеть оборудование, позволяющее оптимизировать процессы работы и многое, многое другое.

СЕМИНАРЫ

Внимание! Семинар для руководителей ресторанов, кафе, баров!

«ПЕРСОНАЛ В КРИЗИС – ОСНОВНОЙ ДРАЙВЕР ПРОДАЖ И СТАБИЛЬНОСТИ РЕСТОРАНА»

Для кого: тема интересна управляющим, владельцам, директорам, а также тренинг-менеджерам ресторанов, кафе, баров.

Участникам будут представлены самые эффективные, простые инструменты управления, зная о которых, можно: легко найти и сохранить лучший на рынке персонал, избегать конфликтов кухни и зала, предотвратить воровство, создать команду, работающую на прибыль, увеличить количество довольных гостей.

Эксперт/ Вячеслав Таранов

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• Участие в основной программе бизнес - форума «Наше дело 2015» для владельцев и руководителей ресторанов, кафе, столовых, ресторанных сетей БЕСПЛАТНОЕ, при наличии именного приглашения, оформленного на основании вашей Заявки.

• Возможно участие 3-х сотрудников из руководящего состава от одного предприятия (владелец, а так же директор или его заместитель).

• Персональные приглашения Вы можете получить по электронной почте или по факсу, заполнив заявку и направив ее в адрес организационного комитета бизнес-форума (в Компанию EVENT MAKE).

• Заявки на участие принимаются до 12.02.2015г. включительно. Количество мест ограничено.

• В рамках Бизнес-форума состоится авторский семинар В.Таранова, известного и востребованного в России эксперта. Семинар платный. Рекомендуем Вам использовать возможность встречи с экспертом и заранее оплатить участие, т.к. стоимость по пред.оплате ниже, чем в день мероприятия.