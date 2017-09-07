Федеральная практическая конференция по корпоративным инновациям "Innovate or Die"

7-8 сентября в Иннополисе (Республика Татарстан) пройдет первая федеральная практическая конференция по корпоративным инновациям, внутреннему предпринимательству и корпоративным венчурным инвестициям. Innovate or Die — это 350 участников, 35 кейсов-презентаций и 9 больших мастер-классов от 40 спикеров, которые поделятся своим опытом, используя реальные практики и примеры со своего рынка.
В первый день мероприятия будут рассмотрены 28 кейсов инноваций от практиков из Ростелекома, Stada, Альфа-банка, РосАтома, Сибура, АФК Система, Bayer, Philips, Сбербанка, МТС, Qiwi, ГК Эфко, Энел Россия, НПО Автоматики, Nefis Group, Bars Group, Акбарс Банка, Первый Бит, ФРИИ, GS Group, Красцветмета, ICL services, СКБ Контур, Банка Санкт-Петербург, Республиканского Клинического Онкологического, Диспансера, MedMe, Ядро, Martal SPB, CoreStone, ИТ-парк и других.
В отдельный блок выделены 9 кейсов взаимодействия университетов и корпораций с участием МГУ, МФТИ, Московского Политеха, ТГУ (Томск), ИТМО (Санкт-Петербург), Преактум (Рыбаков Фонд), Фонда «Центр стратегических разработок Северо-запад», Университета Иннополис и других ВУЗов.
Во второй день пройдут 9 больших мастер-классов от опытных экспертов по внедрению инноваций с подробными описаниями методов и инструментов работы.
Во время конференции будут затронуты следующие темы:
Ознакомиться подробнее с программой конференции можно по ссылке: innopolis.innovateordie.ru
Место проведения: город Иннополис (Республика Татарстан), Университет Иннополис
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.