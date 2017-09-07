Федеральная практическая конференция по корпоративным инновациям "Innovate or Die"

7-8 сентября в Иннополисе (Республика Татарстан) пройдет первая федеральная практическая конференция по корпоративным инновациям, внутреннему предпринимательству и корпоративным венчурным инвестициям. Innovate or Die — это 350 участников, 35 кейсов-презентаций и 9 больших мастер-классов от 40 спикеров, которые поделятся своим опытом, используя реальные практики и примеры со своего рынка.

В первый день мероприятия будут рассмотрены 28 кейсов инноваций от практиков из Ростелекома, Stada, Альфа-банка, РосАтома, Сибура, АФК Система, Bayer, Philips, Сбербанка, МТС, Qiwi, ГК Эфко, Энел Россия, НПО Автоматики, Nefis Group, Bars Group, Акбарс Банка, Первый Бит, ФРИИ, GS Group, Красцветмета, ICL services, СКБ Контур, Банка Санкт-Петербург, Республиканского Клинического Онкологического, Диспансера, MedMe, Ядро, Martal SPB, CoreStone, ИТ-парк и других.

В отдельный блок выделены 9 кейсов взаимодействия университетов и корпораций с участием МГУ, МФТИ, Московского Политеха, ТГУ (Томск), ИТМО (Санкт-Петербург), Преактум (Рыбаков Фонд), Фонда «Центр стратегических разработок Северо-запад», Университета Иннополис и других ВУЗов.

Во второй день пройдут 9 больших мастер-классов от опытных экспертов по внедрению инноваций с подробными описаниями методов и инструментов работы.

Во время конференции будут затронуты следующие темы:

как выживать при сильной конкуренции, быстро адаптируясь к потребностям рынкаl

как выявлять и использовать скрытые ресурсы организации;

как выявлять лидеров среди сотрудников, мотивировать людей и создавать эффективные стратегические проектные команды;

что такое корпоративные инновации, для чего они нужны и как их применять для пользы организации;

«живые» кейсы корпоративных инноваций различных индустрий из многих регионов России, кто готов поделиться опытом современных изменений в своих организациях.

Ознакомиться подробнее с программой конференции можно по ссылке: innopolis.innovateordie.ru

Место проведения: город Иннополис (Республика Татарстан), Университет Иннополис