86-я международная Измирская ярмарка

Международная Измирская ярмарка — крупнейшая в Турции ежегодная выставка. Ярмарка ведет свою историю с 1927 года (с 1934 имеет статус международной).
Организаторами ярмарки традиционно являются ТПП Измира и Министерство торговли Турции. Оператор: IZFAS — Izmir Fair Organization.
Цель ярмарки – привлечение внимания иностранных инвесторов в экономику страны, установление высокоэффективных отношений между зарубежными предприятиями, представление своих достижений, участие турецкой стороны в реализации инвестиционных проектов на территории других стран, организация совместных предприятий, развитие торговли и др.
Это ежегодное мероприятие стабильно собирает в своих павильонах около 1,5 миллионов посетителей, и город становится особенно многолюдным. В ярмарке участвует более 1000 компаний-экспонентов из 60 стран мира на общей выставочной площади порядка 72000 кв. м.
Главная тема выставки в 2017 году — «Энергетика и инновации». Формат мероприятия подразумевает участие в деловых встречах, проведение презентаций и организацию выставочных экспозиций. На ярмарке будет представлена российская экспозиция, которая станет платформой для обсуждения вопросов развития российско-турецкого сотрудничества. Формат события подразумевает деловые встречи, презентации и экспозиции компаний-участников.
Российской Федерации предоставлен почётный статус страны-партнёра.
Основные профили ярмарки:
Программа мероприятия предусматривает проведение встреч на официальном уровне для обсуждения перспектив развития отношений между странами и презентации экономического потенциала государств. Также в рамках ярмарки проходят всевозможные симпозиумы, семинары, саммиты и групповые обсуждения.
В рамках Измирской ярмарки также регулярно проводятся различные мероприятия, в том числе концерты, выставки, театральные выступления, развлекательные шоу для детей и кинопоказы.
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте выставки.
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