86-я международная Измирская ярмарка

Международная Измирская ярмарка — крупнейшая в Турции ежегодная выставка. Ярмарка ведет свою историю с 1927 года (с 1934 имеет статус международной).

Организаторами ярмарки традиционно являются ТПП Измира и Министерство торговли Турции. Оператор: IZFAS — Izmir Fair Organization.

Цель ярмарки – привлечение внимания иностранных инвесторов в экономику страны, установление высокоэффективных отношений между зарубежными предприятиями, представление своих достижений, участие турецкой стороны в реализации инвестиционных проектов на территории других стран, организация совместных предприятий, развитие торговли и др.

Это ежегодное мероприятие стабильно собирает в своих павильонах около 1,5 миллионов посетителей, и город становится особенно многолюдным. В ярмарке участвует более 1000 компаний-экспонентов из 60 стран мира на общей выставочной площади порядка 72000 кв. м.

Главная тема выставки в 2017 году — «Энергетика и инновации». Формат мероприятия подразумевает участие в деловых встречах, проведение презентаций и организацию выставочных экспозиций. На ярмарке будет представлена российская экспозиция, которая станет платформой для обсуждения вопросов развития российско-турецкого сотрудничества. Формат события подразумевает деловые встречи, презентации и экспозиции компаний-участников.

Российской Федерации предоставлен почётный статус страны-партнёра.

Основные профили ярмарки:

Здравоохранение и медицина

Органическое сельское хозяйство

Пищевые продукты, технологии пищевой промышленности

Товары народного потребления

Легковые автомобили, обслуживание, АЗС

Мебель, украшения, бытовая техника

Коммерческий транспорт

Велосипеды, мотоциклы

Строительство и строительные материалы

Строительная техника

Сельскохозяйственная техника, инструменты, оборудование

Лодки, яхты и технологии

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Электротехника, электроника, компьютеры, IT, телекоммуникации

Машиностроение

Финансирование

Туризм

Химическая и нефтехимическая продукция и технологии

Поставки для охоты и рыбалки

Услуги

Издательства и книги

Программа мероприятия предусматривает проведение встреч на официальном уровне для обсуждения перспектив развития отношений между странами и презентации экономического потенциала государств. Также в рамках ярмарки проходят всевозможные симпозиумы, семинары, саммиты и групповые обсуждения.

В рамках Измирской ярмарки также регулярно проводятся различные мероприятия, в том числе концерты, выставки, театральные выступления, развлекательные шоу для детей и кинопоказы.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте выставки.