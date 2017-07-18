18 июля 2017 года в Москве (ул. Большая Якиманка, д.24, ФГУП «Президент-отель») пройдет VIII Бизнес-Форум «Финансирование реального сектора экономики».
В режиме открытого диалога ведущие руководители финансовых организаций, федеральных и региональных органов власти, государственных институтов развития представители деловых кругов и эксперты финансово-банковской сферы обсудят наиболее острые, значимые вопросы, связанные с принятием оптимальных государственных мер в отношении взаимодействия финансового и реального сектора экономики страны.
Цель мероприятия — поиск новых механизмов доступного финансирования реального сектора экономики, улучшение инвестиционной активности регионов России.
Главной задачей Форума является содействие достижению целей и выполнению задач, заложенных в основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации, ориентированных на развитие, разработку новых направлений бизнеса, продуктов, услуг и инвестиционных проектов с учетом ограничения бюджетного финансирования.
Бизнес-Форум «Финансирование реального сектора экономики» проходит ежегодно с 2010 года. Постоянными участниками и партнерами мероприятия являются министерство финансов Российской Федерации, Центральный Банк России, Ассоциация российских банков, Российский Союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация региональных банков России и другие.
В 2017 году деловая программа VIII Бизнес-Форума «Финансирование реального сектора экономики» будет посвящена вопросам развития экономики России, поиску внутренних ресурсов для финансирования реального сектора, финансирования проектов российских компаний через государственные программы и государственные институты развития, банковского кредитования, а также привлечения частных институциональных инвестиций.
В рамках Форума пройдет пленарное заседание «Стратегии государственной поддержки реального сектора экономики: рецепты устойчивого роста», а также отраслевые и межотраселевые сессии, круглые столы и конференции.
Подробная информация о Форуме: www.bffp.ru
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