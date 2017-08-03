Фестиваль «JAZZ в Кремле» - Этери Бериашвили

3 августа в рамках фестиваля «JAZZ в Кремле» выступит Этери Бериашвили.

В первую очередь, Этери — это удивительная певица, чей бархатный голос можно сравнить с выдержанным грузинским вином и крепким черным кофе. Концерты Этери – это сказочные музыкальные вечера, в которые хочется возвращаться вновь и вновь. Ее музыкальный потенциал настолько глубок, а талант настолько многогранен, что не знаешь, каких творческих планов можно от нее ожидать. Ее исполнение словно калейдоскоп: каждый раз по-новому, с какими-то особенными полутонами, импровизациями. Часто на джазовых площадках столицы Этери можно услышать и увидеть с собственной группой первоклассных музыкантов «Eteri Jazz». Состав этого яркого коллектива невероятно сильный: трубач Владимир Галактионов, барабанщик Андрей Никонов, басист Алексей Балабанов и пианист Юрий Луценко. Эта группа — воплощённая мечта Этери. Именно в таком составе ее любимые пьесы звучат так, что замирает сердце. Но помимо этих сольных концертов, Этери дарит слушателям и невероятные джазовые трансформации с трио Евгения Борца, с Андреем Макаревичем.



Что касается непосредственно творчества Этери, то здесь просто не обойтись без упоминания о джазе! Если Вы не слышали в исполнении Этери ее же аранжировки на песни «Beatles» (одной из ее любимых групп), то многое потеряли! К слову, Вы потеряли не меньше, если не слышали ее французскую программу «Под небом Парижа!». Что бы Этери ни пела – все наполнено любовью к музыке, любовью к жизни. Она одна из тех немногих певиц, кого слушают, затаив дыхание.

Этери подвластно все: от джазовых стандартов до соула и фанка, от грузинской народной песни до французского шансона. Она поет на английском, грузинском, французском, русском, итальянском, испанском и даже на японском языках! Этери пишет чудесную музыку, колдует над невероятными аранжировками.

Состав коллектива:

Этери Бериашвили — вокал

Владимир Крижановский — саксофон

Александр Папий — гитара

Егор Дергачев — фортепиано

Антон Ревнюк — контрабас, бас-гитара

Дмитрий Власенко — барабаны

Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте.

Генеральный партнер фестиваля — ООО «СУВАР ХОЛДИНГ»; Официальные партнеры — ClubMed Russia (ООО «КЛАБ МЕД РАША»), ООО «Компаньон СП»; Ведущий информационный партнер — радиостанция «Бим-радио».

