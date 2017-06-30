Бизнес-клуб на «Эхо Москвы» в Казани

Программа «Бизнес-клуб» – совместный проект интернет-газеты «Реальное время» и радиостанции «Эхо Москвы» в Казани.

30 июня в 12.05 в прямом эфире на «Эхо Москвы» в Казани поговорим с генеральным директором компании «Камастройинвест» Делюсом Сиразетдиновым и генеральным директором группы компаний «ДАР» Андреем Симаковым:

Насколько сложная ситуация на рынке недвижимости Татарстана?

Какие планы у застройщиков?

Будут ли снижаться цены на жилье?

И когда восстановится спрос?

Ведущие программы, Анна Саушина, директор интернет-газеты «Реальное время» и Нина Горюнова, главный редактор «Эхо Москвы» в Казани», обсудят эти вопросы вместе с экспертами.



Телефон прямого эфира – 511-99-11

Прямую трансляцию из студии смотрите в «Фейсбук» на странице «Эха Москвы» в Казани.

Итоговый материал будет опубликован на сайте realnoevremya.ru.

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