Бизнес-клуб на «Эхо Москвы» в Казани

Программа «Бизнес-клуб» – совместный проект интернет-газеты «Реальное время» и радиостанции «Эхо Москвы» в Казани.
30 июня в 12.05 в прямом эфире на «Эхо Москвы» в Казани поговорим с генеральным директором компании «Камастройинвест» Делюсом Сиразетдиновым и генеральным директором группы компаний «ДАР» Андреем Симаковым:
Ведущие программы, Анна Саушина, директор интернет-газеты «Реальное время» и Нина Горюнова, главный редактор «Эхо Москвы» в Казани», обсудят эти вопросы вместе с экспертами.
Телефон прямого эфира – 511-99-11
Прямую трансляцию из студии смотрите в «Фейсбук» на странице «Эха Москвы» в Казани.
Итоговый материал будет опубликован на сайте realnoevremya.ru.
Соорганизатор:
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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