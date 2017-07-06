Мастер-класс «ЭКВАТОР 2017»

6 июля 2017 года в 19:00 Алмаз Зиатдинов, основатель «Бизнес Клиники», эксперт в маркетинге и продажах, действующий предприниматель, проводит бесплатный мастер-класс «ЭКВАТОР 2017» по персональному улучшению предпринимательской деятельности.

Вы узнаете ответы на десяток важных бизнес вопросов:

Как определить текущую ситуацию в бизнесе?

На чём сконцентрироваться и сделать точные действия приводящие к результату?

Какие инструменты приведут Вам новых клиентов?

Как разобраться с хаосом в бизнесе и стать лучшей версией себя?

Как наладить бесперебойную работу и поставить прогресс на поток?

БОНУС-БЛОК: Алмаз Зиатдинов раскроет реальные практические кейсы выпускников «Бизнес Клиники» и инструменты, которые позволили им выйти на следующий уровень в бизнесе.

Вы проанализируете первое полугодие и составите план из 10 шагов на ближайшее будущее.

Что вы получите от встречи:

Заведете новые знакомства;

Пройдете практические занятия по улучшению бизнеса;

Получите проверенные рекомендации от ведущего бизнес-спикера;

Систематизируете знания и опыт;

Наметите вектор движения к успеху.

На встрече Алмаз мотивирует, помогает определить точные действия, заряжает энергией, что хорошо известно многим предпринимателям, а желающих попасть на мастер-класс с каждым разом становится все больше.

Место: Молодежный Центр «АК БАРС», ул. Декабристов, 1к2

Регистрация с 18:00. Начало в 19:00.

Количество мест ограничено вместимостью зала. Регистрируйтесь на сайте www.mk2017.ru