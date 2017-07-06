6 июля 2017 года в 19:00 Алмаз Зиатдинов, основатель «Бизнес Клиники», эксперт в маркетинге и продажах, действующий предприниматель, проводит бесплатный мастер-класс «ЭКВАТОР 2017» по персональному улучшению предпринимательской деятельности.
Вы узнаете ответы на десяток важных бизнес вопросов:
БОНУС-БЛОК: Алмаз Зиатдинов раскроет реальные практические кейсы выпускников «Бизнес Клиники» и инструменты, которые позволили им выйти на следующий уровень в бизнесе.
Вы проанализируете первое полугодие и составите план из 10 шагов на ближайшее будущее.
Что вы получите от встречи:
На встрече Алмаз мотивирует, помогает определить точные действия, заряжает энергией, что хорошо известно многим предпринимателям, а желающих попасть на мастер-класс с каждым разом становится все больше.
Место: Молодежный Центр «АК БАРС», ул. Декабристов, 1к2
Регистрация с 18:00. Начало в 19:00.
Количество мест ограничено вместимостью зала. Регистрируйтесь на сайте www.mk2017.ru
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