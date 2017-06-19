19 июня 2017

Международный музыкальный фестиваль «Kazan classic fest» - Аида

Международный музыкальный фестиваль «Kazan classic fest» - Аида

Опера в 3 действиях, 7 картинах (12+)
Композитор Джузеппе Верди
Либретто А.Гисланцони по сценарию О.Мариэтта

Музыкальный руководитель постановки — Марко Боэми (Италия)
Режиссер-постановщик — Юрий Александров (Санкт-Петербург)
Художник-постановщик — Виктор Герасименко (Москва)
Хормейстер — Любовь Дразнина
Художник по свету — Айвар Салихов (Москва)
Видеопроекции — Даниил Герасименко (Москва)
Балетмейстер-постановщик — Ирина Шаронова (Санкт-Петербург)

ПОСТАНОВКА 2013 ГОДА

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