Международный музыкальный фестиваль «Kazan classic fest» - Трубадур

Опера в 2 действиях (12+)
Музыкальный руководитель и дирижер — ВАСИЛИЙ ВАЛИТОВ (Москва)
Режиссер-постановщик — ЕФИМ МАЙЗЕЛЬ (США)
Художник-постановщик — ВИКТОР ГЕРАСИМЕНКО (Москва)
Художник по костюмам — ВИКТОРИЯ ХАРХАЛУП (Москва)
Художник по свету — АЙВАР САЛИХОВ (Москва)
Хормейстер — ЛЮБОВЬ ДРАЗНИНА
Компьютерная графика, видеопроекции — ДАНИИЛ ГЕРАСИМЕНКО (Москва)
Ассистент дирижера — АЛЕССАНДРО БИЧЧИ (Италия)
Ассистент режиссера — АНАСТАСИЯ УДАЛОВА (Санкт-Петербург)
ПОСТАНОВКА 2015 ГОДА
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.