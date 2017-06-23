23 июня 2017

Международный музыкальный фестиваль «Kazan classic fest» - Трубадур

Международный музыкальный фестиваль «Kazan classic fest» - Трубадур

Опера в 2 действиях (12+)

Музыкальный руководитель и дирижер — ВАСИЛИЙ ВАЛИТОВ (Москва)
Режиссер-постановщик — ЕФИМ МАЙЗЕЛЬ (США)
Художник-постановщик — ВИКТОР ГЕРАСИМЕНКО (Москва)
Художник по костюмам — ВИКТОРИЯ ХАРХАЛУП (Москва)
Художник по свету — АЙВАР САЛИХОВ (Москва)
Хормейстер — ЛЮБОВЬ ДРАЗНИНА
Компьютерная графика, видеопроекции — ДАНИИЛ ГЕРАСИМЕНКО (Москва)
Ассистент дирижера — АЛЕССАНДРО БИЧЧИ (Италия)
Ассистент режиссера — АНАСТАСИЯ УДАЛОВА (Санкт-Петербург)

ПОСТАНОВКА 2015 ГОДА

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