25 июня 2017

Международный музыкальный фестиваль «Kazan classic fest» - Дон Кихот

Международный музыкальный фестиваль «Kazan classic fest» - Дон Кихот

Балет в 3 действиях(6+)

Хореография Мариуса Петипа и Александра Горского в редакции Владимира Яковлева

«Цыганский танец» в хореографии Касьяна Голейзовского


Музыкальный руководитель постановки – РЕНАТ САЛАВАТОВ
Художник-постановщик – ВИКТОР ГЕРАСИМЕНКО (Москва)
Художник по костюмам – ВИКТОРИЯ ХАРХАЛУП (Москва)
Видеопроекции — ДАНИИЛ ГЕРАСИМЕНКО (Москва)

ПОСТАНОВКА 2015 ГОДА

Календарь

Все мероприятия