14 июня 2017

Online-конференция c Натальей Романовой, генеральным директором Cirque Du Soleil Rus

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14 июня гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Наталья Романова, генеральный директор Cirque Du Soleil Rus.

Тезисы встречи:

  • Цирк дю Солей — один из самых успешных в мире. Как удалось достичь таких показателей?
  • Известно, что в основе работы канадского цирка лежат четкие корпоративные принципы. Насколько они важны и как влияют на финансовое благополучие.
  • Конкуренция на рынке развлекательных услуг в России. Как удается держаться на плаву Цирку дю Солей?

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