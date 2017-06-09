09 июня 2017

Бизнес-бранч "Спрос, предложение, рентабельность, прибыль – как меняется ситуация на рынке частных медуслуг"

Бизнес-бранч

9 июня в отеле DoubleTree by Hilton Kazan City Center состоится бизнес-бранч «Спрос, предложение, рентабельность, прибыль – как меняется ситуация на рынке частных медуслуг», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Тезисы встречи:

  • Удовлетворенность пациентов частной медициной: справедливые требования или завышенные ожидания
  • Инвестиционная привлекательность отрасли. Есть ли место для новых игроков и новых услуг
  • Возможности для ГЧП в медицинской отрасли: концессия, приватизация и пр. Нужна ли и на каких условиях система ОМС частным клиникам.
  • Телемедицина – красивое слово или реальные возможности

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:

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