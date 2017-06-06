Стартап-конференция «Startup Village 2017»

На территории инновационного центра «Сколково» 6-7 июня 2017 года пройдет крупнейшая стартап-конференция для технологических предпринимателей России и стран СНГ «Startup Village 2017».

Startup Village завершит серию масштабных мероприятий Стартап тура по поиску перспективных инновационных компаний и проектов, прошедших в 11 городах России в период с 30 января по 26 апреля 2017 года.

В мероприятии примут участие представители высокотехнологического бизнеса, российские и международные эксперты в области научно-технологического прогнозирования, представители институтов развития, инновационных компаний и сообществ.

Деловая программа конференции включает порядка 100 сессий, охватывающих все сферы технологического бизнеса. Конкурс стартапов в этом году будет представлен двумя основными треками: конкурс идей и конкурс компаний. Кроме того, в рамках конференции состоится выставка инновационных проектов Startup Bazaar.

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию, которая открыта до 31 мая на сайте.