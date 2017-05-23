23 мая 2017

Бизнес-бранч "Как банковский и экономический кризис сказался на числе предприятий МСБ"

Бизнес-бранч

23 мая в отеле DoubleTree by Hilton Kazan City Center состоится бизнес-бранч «Как банковский и экономический кризис сказался на числе предприятий МСБ», организатором которого выступает интернет-газета "Реальное время".

Тезисы встречи:

  • Новая финансовая ситуация. Как банковский и экономический кризис сказался на числе предприятий МСБ и их экономическом состоянии?
  • Страхование финансовых рисков. Как бизнес применяет инструменты снижения рисков и меняет схемы взаимодействия с контрагентами?
  • Кооперация в бизнес-сообществе. Каковы точки роста для бизнеса в нынешней экономической ситуации?

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

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