17 мая 2017

Online-конференция c директором музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артемом Силкиным

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17 мая гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Артем Силкин, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск».


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