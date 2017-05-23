Неделя инноваций Innoweek-2017

23 — 26 мая в Тюмени пройдет первая неделя инноваций. Тюмень собирает лучших инноваторов страны. В течение нескольких дней у участников будет возможность перенять опыт у лидеров отрасли и получить инвестиции в свой стартап.
Фонд развития интернет-инициатив выберет проект в номинации "Специальная премия от ФРИИ за лучший интернет стартап".
Планируется проведения конкурса «Битва стартапов», который пройдет 26 мая в рамках Innoweek-2017.
Принять участие в конкурсе возможно по следующим направлениям:
В программе Innoweek-2017 участников ждут мастер-классы от инвесторов, шахматный турнир среди инноваторов с участием Анатолия Карпова и Сергея Карякина, а также форум предпринимателей, спикерами которого станут руководители крупных российских компаний.
Подробно с условиями участия можно ознакомиться на сайте www.innoweek.ru
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