Неделя инноваций Innoweek-2017

23 — 26 мая в Тюмени пройдет первая неделя инноваций. Тюмень собирает лучших инноваторов страны. В течение нескольких дней у участников будет возможность перенять опыт у лидеров отрасли и получить инвестиции в свой стартап.

Фонд развития интернет-инициатив выберет проект в номинации "Специальная премия от ФРИИ за лучший интернет стартап".

Планируется проведения конкурса «Битва стартапов», который пройдет 26 мая в рамках Innoweek-2017.

Принять участие в конкурсе возможно по следующим направлениям:

Информационные технологии;

Агробиотехнологии;

Нефтегазодобыча и сервис;

Медицина;

Новые материалы.

В программе Innoweek-2017 участников ждут мастер-классы от инвесторов, шахматный турнир среди инноваторов с участием Анатолия Карпова и Сергея Карякина, а также форум предпринимателей, спикерами которого станут руководители крупных российских компаний.

Подробно с условиями участия можно ознакомиться на сайте www.innoweek.ru