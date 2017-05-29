29 мая 2017

Гала-концерт - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Гала-концерт - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

29, 30 мая, 18.00

XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Режиссер – АНДРИС ЛИЕПА (Москва)

Исполнители:

  • ДОРОТЕЯ ЖИЛЬБЕР (Гранд-Опера)
  • ИШТВАН САЙМОН (Земперопер, Дрезден)
  • МАТИЛЬД ФРУСТЕ (Сан-Франциско)
  • ОСИЭЛЬ ГУНЕО (Национальный театр Мюнхена)
  • ДМИТРИЙ СОБОЛЕВСКИЙ (Московский музыкальный театр им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко)
  • ЕКАТЕРИНА БОРЧЕНКО (Михайловский театр)
  • СЕРХИО БЕРНАЛЕ (Национальный балет Испании)
  • ДЕНИС ВЕГИНИЙ (Дрезден)
  • МИХАИЛ ЛОБУХИН (Большой театр России)
  • КРИСТИНА АНДРЕЕВА, МИХАИЛ ТИМАЕВ, ОЛЕГ ИВЕНКО, АМАНДА ГОМЕС, МИДОРИ ТЭРАДА, КОЯ ОКАВА (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Дирижеры – РЕНАТ САЛАВАТОВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля), НУРЖАН БАЙБУСИНОВ (Казахский государственный академический театр оперы и балета им.Абая)

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