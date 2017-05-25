25 мая 2017

Дон Кихот - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Дон Кихот - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

26 мая, 18.00

XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Музыка - Людвиг Минкус

Балет в 3 действиях (6+)

Хореография Мариуса Петипа и Александра Горского в редакции Владимира Яковлева

"Цыганский танец" в хореографии Касьяна Голейзовского

Музыкальный руководитель постановки – РЕНАТ САЛАВАТОВ

Художник-постановщик – ВИКТОР ГЕРАСИМЕНКО (Москва)

Художник по костюмам – ВИКТОРИЯ ХАРХАЛУП (Москва)

Видеопроекции - ДАНИИЛ ГЕРАСИМЕНКО (Москва)

ПОСТАНОВКА 2015 ГОДА

Исполнители:

  • Китри – МАТИЛЬД ФРУСТЕ (Сан-Франциско)
  • Базиль – ОСИЭЛЬ ГУНЕО (Национальный театр Мюнхена)
  • Повелительница дриад – ОКСАНА КАРДАШ (Московский музыкальный театр им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко)
  • Уличная танцовщица, Цыганский танец – АЛИНА КАИЧЕВА («Кремлевский балет»)
  • Эспада – ИВАН МИХАЛЁВ (Московский музыкальный театр им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко)
  • Дон Кихот – ГЛЕБ КОРАБЛЕВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Санчо Панса – ИЛЬЯ БЕЛОВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Фламенко – АННА ФЕДОРОВА (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Дирижер – НУРЖАН БАЙБУСИНОВ (Казахский государственный академический театр оперы и балета им.Абая)

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