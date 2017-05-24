24 мая 2017

Золотая Орда - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Золотая Орда - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

24 мая, 18.00

XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Музыка - Резеда Ахиярова

Балет в 2 действиях (12+)

Либретто Рената Хариса

Балетмейстер-постановщик - заслуженный деятель искусств России, народный артист Татарстана, лауреат международных конкурсов ГЕОРГИЙ КОВТУН (Санкт-Петербург)

Музыкальный руководитель постановки - заслуженный деятель искусств России и Татарстана, народный артист Татарстана, лауреат Государственной премии РТ им.Г.Тукая РУСТЕМ АБЯЗОВ

Дирижеры - лауреат Государственной премии России, народный артист Бурятии ВЛАДИМИР РЫЛОВ, заслуженный артист России, народный артист Татарстана РЕНАТ САЛАВАТОВ

Сценография - заслуженный деятель искусств Украины АНДРЕЙ ЗЛОБИН (Киев)

Художник по костюмам - АННА ИПАТЬЕВА (Киев)

Художник по свету - СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО (Москва)

Ассистент балетмейстера - заслуженная артистка Украины ЕВГЕНИЯ КОСТЫЛЕВА (Михайловский театр, Санкт-Петербург)

Педагоги-репетиторы - народная артистка Татарстана ЛУИЗА МУХАМЕТГАЛЕЕВА, народная артистка Татарстана ЕЛЕНА КОСТРОВА, заслуженный деятель искусств Татарстана ФАНИС ИСМАГИЛОВ

Хормейстер – народная артистка Татарстана, заслуженный деятель искусств России и Татарстана НУРИЯ ДЖУРАЕВА

ПОСТАНОВКА 2013 ГОДА

Исполнители:

Джанике – КРИСТИНА АНДРЕЕВА (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)

Нурадин – ОЛЕГ ИВЕНКО (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)

Визирь – НУРЛАН КАНЕТОВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)

Мурза – АНТОН ПОЛОДЮК (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)

Тимур – ГЛЕБ КОРАБЛЕВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)

Токтамыш – МАКСИМ ПОЦЕЛУЙКО (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)

Дирижер – РЕНАТ САЛАВАТОВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)

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