Золотая Орда - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

24 мая, 18.00
XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева
Музыка - Резеда Ахиярова
Балет в 2 действиях (12+)
Либретто Рената Хариса
Балетмейстер-постановщик - заслуженный деятель искусств России, народный артист Татарстана, лауреат международных конкурсов ГЕОРГИЙ КОВТУН (Санкт-Петербург)
Музыкальный руководитель постановки - заслуженный деятель искусств России и Татарстана, народный артист Татарстана, лауреат Государственной премии РТ им.Г.Тукая РУСТЕМ АБЯЗОВ
Дирижеры - лауреат Государственной премии России, народный артист Бурятии ВЛАДИМИР РЫЛОВ, заслуженный артист России, народный артист Татарстана РЕНАТ САЛАВАТОВ
Сценография - заслуженный деятель искусств Украины АНДРЕЙ ЗЛОБИН (Киев)
Художник по костюмам - АННА ИПАТЬЕВА (Киев)
Художник по свету - СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО (Москва)
Ассистент балетмейстера - заслуженная артистка Украины ЕВГЕНИЯ КОСТЫЛЕВА (Михайловский театр, Санкт-Петербург)
Педагоги-репетиторы - народная артистка Татарстана ЛУИЗА МУХАМЕТГАЛЕЕВА, народная артистка Татарстана ЕЛЕНА КОСТРОВА, заслуженный деятель искусств Татарстана ФАНИС ИСМАГИЛОВ
Хормейстер – народная артистка Татарстана, заслуженный деятель искусств России и Татарстана НУРИЯ ДЖУРАЕВА
ПОСТАНОВКА 2013 ГОДА
Исполнители:
Джанике – КРИСТИНА АНДРЕЕВА (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
Нурадин – ОЛЕГ ИВЕНКО (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
Визирь – НУРЛАН КАНЕТОВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
Мурза – АНТОН ПОЛОДЮК (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
Тимур – ГЛЕБ КОРАБЛЕВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
Токтамыш – МАКСИМ ПОЦЕЛУЙКО (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
Дирижер – РЕНАТ САЛАВАТОВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
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