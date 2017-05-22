Эсмеральда - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

22 мая, 18.00
XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева
Музыка Цезарь Пуни, Риккардо Дриго
Балет в 2 действиях (12+)
Хореограф-постановщик – Андрей Петров
В спектакле использованы фрагменты хореографии Жюля Перро, Мариуса Петипа и Агриппины Вагановой
Либретто - Андрей Петров (по сценарию Жюля Перро и роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери»)
Музыкальная редакция и оркестровка - Владимир Качесов
Художник - сценограф – Григорий Белов
Художник по костюмам – Ольга Полянская
Ассистент хореографа-постановщика – Жанна Богородицкая
ПОСТАНОВКА 2016 ГОДА
Исполнители:
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