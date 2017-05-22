22 мая 2017

Эсмеральда - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Эсмеральда - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

22 мая, 18.00

XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Музыка Цезарь Пуни, Риккардо Дриго

Балет в 2 действиях (12+)

Хореограф-постановщик – Андрей Петров

В спектакле использованы фрагменты хореографии Жюля Перро, Мариуса Петипа и Агриппины Вагановой

Либретто - Андрей Петров (по сценарию Жюля Перро и роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери»)

Музыкальная редакция и оркестровка - Владимир Качесов

Художник - сценограф – Григорий Белов

Художник по костюмам – Ольга Полянская

Ассистент хореографа-постановщика – Жанна Богородицкая

ПОСТАНОВКА 2016 ГОДА

Исполнители:

  • Эсмеральда – КРИСТИНА АНДРЕЕВА (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Клод Фролло – МАКСИМ АФАНАСЬЕВ («Кремлевский балет»)
  • Квазимодо – МИХАИЛ ЕВГЕНОВ («Кремлевский балет»)
  • Пьер Гренгуар – ОЛЕГ ИВЕНКО (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Феб де Шатопер – АНТОН ПОЛОДЮК (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Флер де Лис – ИРИНА АБЛИЦОВА («Кремлевский балет»)
  • Клопен Трульфу – ГЛЕБ КОРАБЛЕВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Диана – МИДОРИ ТЭРАДА (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Актеон – КОЯ ОКАВА (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Дирижер – РЕНАТ САЛАВАТОВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)

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