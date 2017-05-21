21 мая 2017

Баядерка - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Баядерка - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

21 мая, 18.00

XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Музыка Людвиг Минкус

Балет в 3 действиях (12+)

Хореография Мариуса Петипа

В спектакле использованы хореографические фрагменты В.Пономарева, В.Чабукиани, Н.Зубковского, К.Сергеева

Художественный руководитель постановки – ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ

Сценография и костюмы – засл. деятель искусств России АНАТОЛИЙ НЕЖНЫЙ, АННА НЕЖНАЯ (Москва)

ПОСТАНОВКА 2007 ГОДА

Исполнители:

  • Никия – МАРТА ПЕТКОВА (Софийский национальный театр оперы и балета)
  • Солор – НИКОЛА ХАДЖИТАНАЕВ (Софийский национальный театр оперы и балета)
  • Гамзатти – ДЖОЙ УОМАК («Кремлевский балет»)
  • Великий Брамин – НУРЛАН КАНЕТОВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Золотой Божок – КОЯ ОКАВА (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Дирижер – РЕНАТ САЛАВАТОВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)

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