19 мая 2017

DONA NOBIS PACEM - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

DONA NOBIS PACEM - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

19 мая, 18.00

XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева
Музыка Иоганн Себастьян Бах

МЕССА СИ МИНОР в 2 действиях (12+)
ДАРУЙ НАМ МИР
Композитор Иоганн Себастьян Бах
Идея, хореография и постановка Владимира Васильева

Музыкальный руководитель и дирижер – ВИНСЕНТ ДЕ КОРТ (Нидерланды)
Ассистент дирижера – АЛЕССАНДРО БИЧЧИ (Италия)
Хормейстер – ЛЮБОВЬ ДРАЗНИНА
Сценография – ВИКТОР ГЕРАСИМЕНКО
Компьютерная графика – ДАНИЛ ГЕРАСИМЕНКО
по рисункам СВЕТЛАНЫ БОГАТЫРЬ (Франция)
Художник по костюмам – ТАТЬЯНА АРТАМОНОВА
Художник по свету – АЙВАР САЛИХОВ

В спектакле принимают участие артисты оркестра, хора, балета Татарского академического государственного театра оперы и балета им.М.Джалиля

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