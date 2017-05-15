15 мая 2017

Анюта - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Анюта - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

15 мая, 18.00

XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева Музыка Валерий Гаврилин

Балет в 2 действиях (12+)

Либретто А. Белинского и В. Васильева по рассказу А.П.Чехова «Анна на шее»

Хореография и постановка ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА

Музыкальный руководитель и дирижер – Ренат Салаватов

Ассистент балетмейстера - Кирилл Шморгонер (Самара)

Педагоги-репетиторы - Елена Кострова, Владимир Яковлев

Сценография заслуженного художника России - Беллы Маневич (1922-2002)

Художник по восстановлению – Владимир Самохин

ПОСТАНОВКА 2011 ГОДА

Исполнители:

  • Анюта – АНАСТАСИЯ СТАШКЕВИЧ (Большой театр России)
  • Модест Алексеевич – ВЯЧЕСЛАВ ЛОПАТИН (Большой театр России)
  • Студент – АРТЕМ ОВЧАРЕНКО (Большой театр России)
  • Петр Леонтьевич – ДМИТРИЙ СТРОИТЕЛЕВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Артынов – МИХАИЛ ЛОБУХИН (Большой театр России)
  • Его Сиятельство – АРТЕМ БЕЛОВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Студентка – ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Дирижер – РЕНАТ САЛАВАТОВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)

Календарь

Все мероприятия