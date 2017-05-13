Ромео и Джульетта - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

13, 14 мая, 18.00
XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева
Премьера
Музыка Сергей Прокофьев
Балет в 2 действиях (12+)
Либретто Л.Лавровского, С.Радлова, С.Прокофьева по одноименной драме У.Шекспира
Хореография Бориса Мягкова и Владимира Яковлева
Художник-постановщик - Андрей Злобин (Киев) Художник по костюмам - Анна Ипатьева (Киев)
ПОСТАНОВКА 2017 ГОДА
Исполнители:
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