13 мая 2017

Ромео и Джульетта - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Ромео и Джульетта - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

13, 14 мая, 18.00

XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева
Премьера
Музыка Сергей Прокофьев

Балет в 2 действиях (12+)

Либретто Л.Лавровского, С.Радлова, С.Прокофьева по одноименной драме У.Шекспира

Хореография Бориса Мягкова и Владимира Яковлева

Художник-постановщик - Андрей Злобин (Киев) Художник по костюмам - Анна Ипатьева (Киев)

ПОСТАНОВКА 2017 ГОДА

Исполнители:

  • Джульетта – КРИСТИНА АНДРЕЕВА (ТАГТОиБ им.М.Джалиля), ТАИС ДЖЕОДЕНИС (Бразилия)
  • Ромео – МИХАИЛ ТИМАЕВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля), ВАГНЕР КАРВАЛЬО (Бразилия)
  • Меркцуио – ОЛЕГ ИВЕНКО, АРТЕМ БЕЛОВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Бенволио – АЛЕССАНДРО КАГГЕДЖИ, АКЖОЛ МУСАХАНОВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Тибальд – АРТЕМ БЕЛОВ, АНТОН ПОЛОДЮК (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Парис – ИЛЬНУР ГАЙФУЛЛИН, МАКСИМ ПОЦЕЛУЙКО (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Кормилица – ДИАНА ЗАРИПОВА, МАРИНА БЕСКРОВНАЯ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Капулетти – АЛИНА ШТЕЙНБЕРГ, АЙСЫЛУ МИРХАФИЗХАН, ГЛЕБ КОРАБЛЕВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Лоренцо – ДЕНИС ИСАЕВ, ОЛЕГ РОЩУПКИН (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Дирижер – РЕНАТ САЛАВАТОВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)

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