Kazan Sukuk Conference 2015

Продукт исламской финансовой индустрии – ценные бумаги «сукук» – сегодня являются одним из быстроразвивающихся и востребованных финансовых инструментов, обеспечивающих эффективное развитие и рост международного финансового сектора. Как беспроцентные инструменты привлечения капитала сукук появились на финансовом рынке в 90-х годах. На начало 2000-х в мире было осуществлено лишь три выпуска сукук совокупным объёмом 236 млн. долларов, но уже в 2006 году объём средств, привлечённых за счёт размещения ценных бумаг достиг отметки в 27 млрд. долларов. В последующие годы этот инструмент исламской финансовой индустрии продолжил своё успешное восхождение на мировой финансовый Олимп и к концу 2013 года объём рынка сукук вырос до 274 млрд. долларов. В 2014 году общий объём рынка сукук превысил сумму в 300 млрд. долларов. К 2020 году, по прогнозам экспертов, он может достигнуть отметки в 900 млрд. долларов.

Организатором главной площадки Российской Федерации для выхода на финансовые рынки Востока – Kazan Sukuk Conference 2015 – выступает Фонд развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund) – центр компетенции исламского бизнеса и финансов в России. Партнёрами мероприятия являются Ассоциация региональных инвестиционных агентств РФ, IFC «Linova», ведущие международные и российские бизнес-организации.

Генеральный партнёр площадки – ведущий банк Российской Федерации – Внешпромбанк. Особый статус – информационно-аналитического партнёра конференции – получила международная компания Thomson Reuters. Информационную поддержку мероприятию оказывают информационно-аналитическое издание о развитии исламского бизнеса и финансов в России и мире – Islamic-Finance.Ru, электронное периодическое издание «Капитал страны», журнал «Банковское дело», международное издание Business New Europe и единственный русскоязычный экспертно-информационный портал, посвящённый арабскому бизнесу – ArafNews.

В конференции примут участие ключевые игроки рынка, российские и иностранные финансовые организации, международные регуляторы в области исламских финансов, руководители госкорпораций и крупного бизнеса.

Программа KAZAN SUKUK CONFERENCE 2015