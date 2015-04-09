09 апр. 2015

Kazan Sukuk Conference 2015

Kazan Sukuk Conference 2015

Продукт исламской финансовой индустрии – ценные бумаги «сукук» – сегодня являются одним из быстроразвивающихся и востребованных финансовых инструментов, обеспечивающих эффективное развитие и рост международного финансового сектора. Как беспроцентные инструменты привлечения капитала сукук появились на финансовом рынке в 90-х годах. На начало 2000-х в мире было осуществлено лишь три выпуска сукук совокупным объёмом 236 млн. долларов, но уже в 2006 году объём средств, привлечённых за счёт размещения ценных бумаг достиг отметки в 27 млрд. долларов. В последующие годы этот инструмент исламской финансовой индустрии продолжил своё успешное восхождение на мировой финансовый Олимп и к концу 2013 года объём рынка сукук вырос до 274 млрд. долларов. В 2014 году общий объём рынка сукук превысил сумму в 300 млрд. долларов. К 2020 году, по прогнозам экспертов, он может достигнуть отметки в 900 млрд. долларов.
Организатором главной площадки Российской Федерации для выхода на финансовые рынки Востока – Kazan Sukuk Conference 2015 – выступает Фонд развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund) – центр компетенции исламского бизнеса и финансов в России. Партнёрами мероприятия являются Ассоциация региональных инвестиционных агентств РФ, IFC «Linova», ведущие международные и российские бизнес-организации.
Генеральный партнёр площадки – ведущий банк Российской Федерации – Внешпромбанк. Особый статус – информационно-аналитического партнёра конференции – получила международная компания Thomson Reuters. Информационную поддержку мероприятию оказывают информационно-аналитическое издание о развитии исламского бизнеса и финансов в России и мире – Islamic-Finance.Ru, электронное периодическое издание «Капитал страны», журнал «Банковское дело», международное издание Business New Europe и единственный русскоязычный экспертно-информационный портал, посвящённый арабскому бизнесу – ArafNews.
В конференции примут участие ключевые игроки рынка, российские и иностранные финансовые организации, международные регуляторы в области исламских финансов, руководители госкорпораций и крупного бизнеса.

Программа KAZAN SUKUK CONFERENCE 2015

9:00 - 9:30 Регистрация
Открытие
9:30 - 9:45 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Ильдар Халиков, Премьер-министр Республики Татарстан
Дато Зайнол Абидин Омар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в РФ
Линар Якупов, Президент Фонда развития ИБФ, Советник Премьер-министра РТ
9:45 - 9:50 ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РТ И МАЛАЗИЙСКО-РОССИЙСКИМ КОНСОРЦИУМОМ С УЧАСТИЕМ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РТ
Сессия 1. Рост и регулирование рынка сукук. Международный опыт.
9:50 - 10:10 ОБЗОР РЫНКА СУКУК, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2015 ГОДУ
Рида Аль Ансари, Старший аналитик Исламских рынков капитала, Thomson Reuters
10:10 - 10:30 ОБНОВЛЕННАЯ МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕЙТИНГА СУКУК
Др Мохамед Дамак, Директор - Исламские Финансовые Рейтинги - Финансовые услуги Standard & Poor's
10:30 - 10:50 TBA
Тюрхан Али Абдул Манап, Главный экономист / Исследователь, IDB Group
10:50 - 11:10 РЫНКИ СУКУК И КАПИТАЛА МАЛАЙЗИИ: ОБЗОР И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ
Мадзлан Хуссейн, Islamic Financial Services Practice, Partner and Head, Zaid Ibrahim & Co.
11:10 - 11:30 КОФЕ-БРЕЙК
11:30 - 11:50 СТРУКТУРИРОВАНИЕ СУКУК В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ
Мохамед Фарух Раза, Основатель и Управляющий Директор, IFAAS
11:50 - 12:10 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВИДОВ СУКУК И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ИНВЕСТОРОВ И ЭМИТЕНТОВ
Арсалан Ахмед,Руководитель департамента финансирования, Barwa Bank
12:10 - 12:30
 РАЗВИТИЕ РЫНКА СУКУК
Кассим Дократ, Региональный директор, DDCAP Limited
12:30 - 14:00 ОБЕД
Сессия 2. Сукук в России и СНГ: проблемы и перспективы
14:00 - 14:20 ПРИМЕНЕНИЕ РЕЙТИНГА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ШАРИАТА В РОССИИ В СИСТЕМЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
Виктор Четвериков, Генеральный директор, НРА
14:20 - 14:40 ОПЫТ ВЫПУСКА СУКУК В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Ерлан Байдулет, Старший Советник, Министерство инвестиций и развития, Казахстан, Председатель, Ассоциация развития исламских финансов
14:40 - 15:00 НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЫПУСКА СУКУК В РОССИИ
Рустам Вахитов, Управляющий партнер, International Tax Associates B.V.
15:00 - 15:20 КОФЕ-БРЕЙК
15:20 - 15:40 РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ ВЫПУСКА СУКУК
Дмитрий Дембич, Партнер, Baker&McKenzie (TBC)
15:40 - 16:00 ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ СУКУК В РОССИИ
Наиля Ялалова, Начальник отдела исламских финансов, Фонд развития ИБФ
16:00 - 16:20 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ЧЕРЕЗ ИСЛАМСКИЕ РЫНКИ КАПИТАЛА И ВЫПУСКИ СУКУК
Энгин Бенли, Исполнительный директор, ИФК "Линова"
16:20 - 16:40 РИСКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СУКУК В РОССИИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ НИВЕЛИРОВАНИЯ
Ленар Салимов, д.э.н., профессор кафедры "Финансы и кредит" Института экономики, управления и права (г. Казань), директор НИИ экологизации социально-экономических систем

Контакты

Более подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия – kazansukuk.ru.
По вопросам, связанным с условиями информационного сотрудничества по Kazan Sukuk Conference 2015, обращаться по адресу: press@ibfd-fund.com, контактный телефон +7 (843) 567-60-60

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