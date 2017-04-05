Выставка «Собственная Торговая Марка» (IPLS) 2017

5-6 апреля 2017 в г. Москва, Крокус Экспо состоится 4-я международная выставка контрактного производства и СТМ «Собственная Торговая Марка» (IPLS), которая объединит 141 контрактного производителя широкого спектра продовольственных и непродовольственных товаров под собственными торговыми марками (СТМ) из 20 стран мира.

IPLS является единственной в России и СНГ выставкой по данной тематике, это мероприятие, ставшее обязательным для посещения специалистами по развитию СТМ всех компаний, в ассортименте которых есть или планируется развитие собственных брендов на контрактной основе.

Ежегодно до 2000 профессиональных посетителей присутствуют на мероприятии, в том числе свыше 200 розничных сетей, а также крупнейшие дистрибьюторы, экспортёры и импортёры продовольственных и непродовольственных товаров, оптовые компании, брендодержатели, HoReCa, онлайн магазины, авиакомпании и все лица, заинтересованные в контрактном производстве.

Уже сейчас регистрацию на мероприятие прошли руководители направлений СТМ из России, Грузии, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Латвии, Азербайджана, Польши, Украины, Китая. Аудитория выставки отличается подготовленностью к переговорам именно об СТМ, 60% занимают позицию руководителя отдела, и практически все посетители ( принимают решения о закупках СТМ) или участвуют в заключении контрактов с поставщиками.

Участники выставки представляют надёжных партнёров для производства широкого спектра продуктов питания и непродовольственных товаров, которые помогут внедрить любые конкурентоспособные высокомаржинальные позиции под брендом заказчика, а производители упаковки, ингредиентов помогут кастомизировать товар под нужды бренда, снизить его себестоимость.

Уникальность выставки заключается в том, на компактной площадке заказчики проводят переговоры о долговременном сотрудничестве исключительно по СТМ, не отвлекаясь на другие вопросы, таким образом, экономят время для решения стратегически важных задач в удобной деловой обстановке.

Экспозиция выставки включает галерею инновационных линеек СТМ международных, федеральных и региональных розничных сетей в специальной зоне - Private Label Gallery.

Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте.

