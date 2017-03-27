VI Инвестиционный форум РВК: будущее венчурного рынка

27 марта 2017 года в Москве (Новинский б-р, д.8) состоится VI Инвестиционный форум РВК: будущее венчурного рынка.

Инвестиционный форум – новый формат традиционной ежегодной Партнерской конференции РВК, которая проводится с 2012 года.

К участию приглашаются представители венчурных фондов, частных и институциональных инвесторов, бизнес-ангелов, быстрорастущих технологических компаний, инноваторов (инициаторов инновационных проектов), предприятий крупного бизнеса, институтов инновационного развития, научных и образовательных учреждений, федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также отраслевых и профессиональных ассоциаций.

Миссия Форума - выявление перспектив и ограничений по финансированию высокотехнологичного сектора экономики России, а также формирование механизмов по их нивелированию и дальнейшему развитию.

Ключевые задачи Форума:

Представить обзор венчурного рынка за 2016 год;

Поделиться опытом успешных инновационно-активных субъектов федерации и практиками построения региональных инновационных экосистем;

Рассмотреть перспективы привлечения пенсионных средств в венчурные фонды;

Информировать инвестиционное сообщество о результатах и перспективах развития венчурного рынка;

Обсудить ключевые тенденции венчурной отрасли;

Предоставить участникам венчурного рынка возможность для обмена опытом в области инвестиций.

На площадке мероприятия будет организована зона для переговоров, у зарегистрированных участников будет возможность заранее согласовать встречи.

С более подробной информацией и программой Форума можно ознакомиться на сайте.