27 марта 2017 года в Москве (Новинский б-р, д.8) состоится VI Инвестиционный форум РВК: будущее венчурного рынка.
Инвестиционный форум – новый формат традиционной ежегодной Партнерской конференции РВК, которая проводится с 2012 года.
К участию приглашаются представители венчурных фондов, частных и институциональных инвесторов, бизнес-ангелов, быстрорастущих технологических компаний, инноваторов (инициаторов инновационных проектов), предприятий крупного бизнеса, институтов инновационного развития, научных и образовательных учреждений, федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также отраслевых и профессиональных ассоциаций.
Миссия Форума - выявление перспектив и ограничений по финансированию высокотехнологичного сектора экономики России, а также формирование механизмов по их нивелированию и дальнейшему развитию.
Ключевые задачи Форума:
На площадке мероприятия будет организована зона для переговоров, у зарегистрированных участников будет возможность заранее согласовать встречи.
С более подробной информацией и программой Форума можно ознакомиться на сайте.
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