10 марта 2017

Online-конференция c Ильфиром Якуповым

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10 марта в 14.00 гостем студии интернет-газеты "Реальное время" станет Ильфир Якупов, директор Татарского государственного Академического театра им. Г.Камала.

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