16 февр. 2017

Российский экономический и финансовый форум

Серия международных встреч под общим названием «Формирование рыночной экономики» началась в сентябре 1992 года с проведения в Швейцарии семинара для руководителей российских банков и страховых компаний. Инициаторами проведения этой встречи стали Швейцарская банковская ассоциация, Ассоциация российских банков, Комитет по бюджету и налогам Верховного Совета России и Комиссия по банковскому законодательству Верховного Совета России.

Помимо руководителей российских коммерческих банков, страховых компаний и промышленных предприятий в форумах и конференциях активно участвуют представители международных организаций системы ООН, а также руководители банков, страховых компаний и профессиональных ассоциаций из США, Канады, Швейцарии, Австриии, Франции, Великобритании, Бельгии, Германии, Италии, Кипра, Лихтенштейна, Чехии, Португалии, Нидерландов, Ирландии, Дании, Финляндии и других стран.

В форуме примут участие:

  • Е.В.Бушмин, Заместитель Председателя Совета Федерации
  • А.В.Дворкович, Заместитель Председателя Правительства РФ
  • А.Д.Жуков, Первый Заместитель Председателя Государственной Думы
  • К.И.Косачев, Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
  • С.С.Журова, Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по международным делам
  • С.Н.Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты РФ
  • и другие

С полным списком участников можно ознакомиться на странице мероприятия.

Дата и место проведения: 16 февраля 2017 года, Москва, гостиница "Марриотт Ройал Аврора"

Контакты организаторов:

Москва (Россия)

тел.: (495) 420-56-82; факс: (495) 429-78-28; e-mail: info@orgkomitet.com

Фрибург (Швейцария)

тел.: (41-26) 422-36-22; факс: (41-26) 422-36-24; e-mail: info@finas.info

Официальная страница мероприятия

Контакты

Москва (Россия)

тел.: (495) 420-56-82; факс: (495) 429-78-28; e-mail: info@orgkomitet.com

Фрибург (Швейцария)

тел.: (41-26) 422-36-22; факс: (41-26) 422-36-24; e-mail: info@finas.info

Официальная страница мероприятия

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