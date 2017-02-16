Российский экономический и финансовый форум

Серия международных встреч под общим названием «Формирование рыночной экономики» началась в сентябре 1992 года с проведения в Швейцарии семинара для руководителей российских банков и страховых компаний. Инициаторами проведения этой встречи стали Швейцарская банковская ассоциация, Ассоциация российских банков, Комитет по бюджету и налогам Верховного Совета России и Комиссия по банковскому законодательству Верховного Совета России.

Помимо руководителей российских коммерческих банков, страховых компаний и промышленных предприятий в форумах и конференциях активно участвуют представители международных организаций системы ООН, а также руководители банков, страховых компаний и профессиональных ассоциаций из США, Канады, Швейцарии, Австриии, Франции, Великобритании, Бельгии, Германии, Италии, Кипра, Лихтенштейна, Чехии, Португалии, Нидерландов, Ирландии, Дании, Финляндии и других стран.

В форуме примут участие:

Е.В.Бушмин, Заместитель Председателя Совета Федерации

А.В.Дворкович, Заместитель Председателя Правительства РФ

А.Д.Жуков, Первый Заместитель Председателя Государственной Думы

К.И.Косачев, Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

С.С.Журова, Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по международным делам

С.Н.Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты РФ

и другие

С полным списком участников можно ознакомиться на странице мероприятия.

Дата и место проведения: 16 февраля 2017 года, Москва, гостиница "Марриотт Ройал Аврора"

Контакты организаторов:

Москва (Россия)

тел.: (495) 420-56-82; факс: (495) 429-78-28; e-mail: info@orgkomitet.com

Фрибург (Швейцария)

тел.: (41-26) 422-36-22; факс: (41-26) 422-36-24; e-mail: info@finas.info

Официальная страница мероприятия