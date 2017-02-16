Российский экономический и финансовый форум

Серия международных встреч под общим названием «Формирование рыночной экономики» началась в сентябре 1992 года с проведения в Швейцарии семинара для руководителей российских банков и страховых компаний. Инициаторами проведения этой встречи стали Швейцарская банковская ассоциация, Ассоциация российских банков, Комитет по бюджету и налогам Верховного Совета России и Комиссия по банковскому законодательству Верховного Совета России.
Помимо руководителей российских коммерческих банков, страховых компаний и промышленных предприятий в форумах и конференциях активно участвуют представители международных организаций системы ООН, а также руководители банков, страховых компаний и профессиональных ассоциаций из США, Канады, Швейцарии, Австриии, Франции, Великобритании, Бельгии, Германии, Италии, Кипра, Лихтенштейна, Чехии, Португалии, Нидерландов, Ирландии, Дании, Финляндии и других стран.
В форуме примут участие:
С полным списком участников можно ознакомиться на странице мероприятия.
Дата и место проведения: 16 февраля 2017 года, Москва, гостиница "Марриотт Ройал Аврора"
Контакты организаторов:
Москва (Россия)
тел.: (495) 420-56-82; факс: (495) 429-78-28; e-mail: info@orgkomitet.com
Фрибург (Швейцария)
тел.: (41-26) 422-36-22; факс: (41-26) 422-36-24; e-mail: info@finas.info
Официальная страница мероприятия
Москва (Россия)
тел.: (495) 420-56-82; факс: (495) 429-78-28; e-mail: info@orgkomitet.com
Фрибург (Швейцария)
тел.: (41-26) 422-36-22; факс: (41-26) 422-36-24; e-mail: info@finas.info
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