16 февр. 2017

Аида - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

Аида - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

16 февраля, 18.00

XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина
Музыка Джузеппе Верди

Опера в 3 действиях, 7 картинах (12+)
Композитор Джузеппе Верди
Либретто А.Гисланцони по сценарию О.Мариэтта

Музыкальный руководитель постановки - Марко Боэми (Италия)
Режиссер-постановщик - Юрий Александров (Санкт-Петербург)
Художник-постановщик - Виктор Герасименко (Москва)
Хормейстер - Любовь Дразнина
Художник по свету - Айвар Салихов (Москва)
Видеопроекции - Даниил Герасименко (Москва)
Балетмейстер-постановщик - Ирина Шаронова (Санкт-Петербург)

ПОСТАНОВКА 2013 ГОДА

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