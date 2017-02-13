Борис Годунов - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

13 февраля, 18.00
XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина
Музыка Модест Мусоргский
Народная музыкальная драма в 3 действиях (12+)
Либретто М.П.Мусоргского по произведениям А.Пушкина и Н.Карамзина
Редакция Н.Римского-Корсакова
Музыкальный руководитель постановки - Ренат Салаватов
Режиссер-постановщик - Михаил Панджавизе
Проект художественного оформления спектакля по эскизам Федора Федоровского выполнен художником Виктором Немковым и художником по костюмам Людмилой Волковой
Хормейстеры - Нурия Джураева, Любовь Дразнина
ПОСТАНОВКА 2005 ГОДА
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