12 февр. 2017

Трубадур - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

Трубадур - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

12 февраля, 18.00

XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина
Музыка Джузеппе Верди

Опера в 2 действиях (12+)

  • Музыкальный руководитель и дирижер - ВАСИЛИЙ ВАЛИТОВ (Москва)
  • Режиссер-постановщик - ЕФИМ МАЙЗЕЛЬ (США)
  • Художник-постановщик - ВИКТОР ГЕРАСИМЕНКО (Москва)
  • Художник по костюмам - ВИКТОРИЯ ХАРХАЛУП (Москва)
  • Художник по свету - АЙВАР САЛИХОВ (Москва)
  • Хормейстер - ЛЮБОВЬ ДРАЗНИНА
  • Компьютерная графика, видеопроекции - ДАНИИЛ ГЕРАСИМЕНКО (Москва)
  • Ассистент дирижера - АЛЕССАНДРО БИЧЧИ (Италия)
  • Ассистент режиссера - АНАСТАСИЯ УДАЛОВАанкт-Петербург)

ПОСТАНОВКА 2015 ГОДА

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