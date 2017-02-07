07 февр. 2017

Турандот - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

Турандот - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

7 февраля, 18.00

XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина
Музыка Джакомо Пуччини

Опера в 3 действиях (12+)

Композитор Джакомо Пуччини

Либретто Джузеппе Адами и Ренато Симони по одноименной пьесе Карло Гоцци

  • Музыкальный руководитель и дирижер - Ренат Салаватов
  • Дирижер - Айрат Ишмуратов
  • Режиссер-постановщик - Михаил Панджавидзе
  • Художник-постановщик - Игорь Гриневич (1952-2012)
  • Художник по костюмам - Юлия Ващенко
  • Художник по свету - Сергей Шевченко
  • Видеопроекции - Павел Суворов
  • Хормейстер - Любовь Дразнина

ПОСТАНОВКА 2012 года

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