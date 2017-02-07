Турандот - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

7 февраля, 18.00
XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина
Музыка Джакомо Пуччини
Опера в 3 действиях (12+)
Композитор Джакомо Пуччини
Либретто Джузеппе Адами и Ренато Симони по одноименной пьесе Карло Гоцци
ПОСТАНОВКА 2012 года
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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