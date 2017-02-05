05 февр. 2017

Мадам Баттерфляй - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

Мадам Баттерфляй - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

5 февраля, 18.00

XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

Музыка Джакомо Пуччини

Опера в 2 действиях (12+)

Либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы по одноименной драме Давида Беласко, написанной по мотивам новеллы Джона Лютера Лонга

ПОСТАНОВКА 2009 ГОДА

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