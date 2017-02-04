04 февр. 2017

Евгений Онегин - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

Евгений Онегин - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

4 февраля, 18.00

XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

Музыка Петр Чайковский

Опера в 3 действиях (12+)

Либретто П.И.Чайковского и К.С.Шиловского по одноименному роману А.С.Пушкина

  • Музыкальный руководитель и дирижер – Михаил Плетнев
  • Дирижер – Ренат Салаватов
  • Режиссер-постановщик – Михаил Панджавидзе
  • Художник-постановщик – Игорь Гриневич
  • Художник по костюмам – Людмила Волкова
  • Хормейстер – Любовь Дразнина
  • Балетмейстер-постановщик – Александра Тихомирова
  • Художник по свету – Сергей Шевченко
  • Компьютерная графика – Павел Суворов

ПОСТАНОВКА 2012 ГОДА

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