01 февр. 2017

Пиковая дама - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

Пиковая дама - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

1, 2 февраля, 18.00

XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина Премьера Музыка Петр Чайковский

Опера в 3 действиях (12+)

  • Музыкальный руководитель постановки - МАРКО БОЭМИ (Италия)
  • Режиссер-постановщик - ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ (Санкт-Петербург)
  • Художник-постановщик - ВИКТОР ГЕРАСИМЕНКО (Москва)
  • Хормейстер - ЛЮБОВЬ ДРАЗНИНА
  • Видеопроекции - ДАНИЛ ГЕРАСИМЕНКО (Москва)
  • Концертмейстеры – АЛСУ БАРЫШНИКОВА, ЗУЛЕЙХА АБДУЛЛИНА

ПОСТАНОВКА 2017 ГОДА

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