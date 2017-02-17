17 февр. 2017

Риголетто - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

Риголетто - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

17 февраля, 18.00

XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина
Музыка Джузеппе Верди

Опера в 3 действиях (12+)
Либретто Ф. М. Пиаве по драме В. Гюго "Король забавляется"

Музыкальный руководитель и дирижер – МАРКО БОЭМИ (Италия)
Дирижер – РЕНАТ САЛАВАТОВ
Режиссер – постановщик – МИХАИЛ ПАНДЖАВИДЗЕ (Большой театр России, Москва)
Художник – постановщик – АНДРЕЙ ЗЛОБИН (Киев)
Художник по костюмам – АННА ИПАТЬЕВА (Киев)
Хормейстер – ЛЮБОВЬ ДРАЗНИНА
Балетмейстер-постановщик – АЛЕКСАНДР ПОЛУБЕНЦЕВ (Санкт-Петербург)

ПОСТАНОВКА 2009 ГОДА

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