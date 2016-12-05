Форум «Экосистема инноваций»

5-6 декабря 2016 г. в Красной поляне в отеле Radisson Rosa Khutor пройдет III Ежегодный форум развития региональной инновационной инфраструктуры «Экосистема инноваций», организованный АО «РВК» при поддержке GVA. Ключевая тема форума 2016 года — «Новая модель развития».

Форум нацелен на повышение интеграции и наращивание компетенций субъектов региональной инновационной экосистемы в рамках процесса поиска и коммерциализации инновационных технологий.

Основные цели проведения Форума:

Содействие развитию в регионах Российской Федерации современной инновационной инфраструктуры, а также построению эффективных связей бизнеса, социальной сферы и образования;

Развитие компетенций руководства ВУЗов в части взаимодействия с промышленностью и другими участниками инновационной экосистемы;

Развитие компетенций региональных экосистемных игроков (инкубаторов, технопарков, акселераторов и т.д.);

Продвижение повестки Национальной Технологической Инициативы (НТИ).

В этом году в Форуме примут участие более 300 человек из всех регионов РФ, среди которых руководители кластеров, инкубаторов, технопарков, ВУЗов, представители рабочих групп НТИ и других субъектов инновационной инфраструктуры.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте innovation360.ru