V Конгресс предприятий наноиндустрии

Рабочая площадка для обсуждения новых вызовов, возможностей, форматов сотрудничества и перспектив, открывающихся перед технологическими предпринимателями.
V Конгресс будет посвящен вопросам инициации и развития бизнеса в сфере высоких технологий и призван стать рабочей площадкой и отправной точкой для создания сети основателей новых бизнесов в сфере нанотехнологий — так называемых серийных технологических предпринимателей.
Мероприятие привлечет международный опыт техно-предпринимательства и будет способствовать встраиванию российских участников инновационного процесса в глобальную технологическую повестку и обмену знаниями по вопросам развития бизнеса.
Основной фокус юбилейного Конгресса
На людях, которые способны привести в действие так называемый «Конвейер инноваций», формируемый Фондом инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО для создания глобально конкурентоспособных бизнес-проектов в России.
Разработчики нанотехнологических решений будут иметь возможность представить свой проект сообществу предпринимателей, найти партнеров по развитию бизнеса, либо встроиться в проекты, инициированные инфраструктурными центрами Роснано.
Участники будут искать ответы на вопросы — как создать продукт с конкурентоспособными свойствами, выгодно ли это делать в России, как сфокусироваться на ноу-хау и стать гиперспециализированным бизнесом, как оптимизировать затраты и развиваться максимально быстро?
Программа Конгресса
Выставка нанотехнологической продукции
В рамках Конгресса состоится выставка нанотехнологической продукции. К участию приглашаются проекты по следующим направлениям: новые материалы, электроника и фотовольтаика, энергетика, медицина и фармацевтика.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте congressnano.ru
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