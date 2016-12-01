V Конгресс предприятий наноиндустрии

Рабочая площадка для обсуждения новых вызовов, возможностей, форматов сотрудничества и перспектив, открывающихся перед технологическими предпринимателями.

V Конгресс будет посвящен вопросам инициации и развития бизнеса в сфере высоких технологий и призван стать рабочей площадкой и отправной точкой для создания сети основателей новых бизнесов в сфере нанотехнологий — так называемых серийных технологических предпринимателей.

Мероприятие привлечет международный опыт техно-предпринимательства и будет способствовать встраиванию российских участников инновационного процесса в глобальную технологическую повестку и обмену знаниями по вопросам развития бизнеса.

Основной фокус юбилейного Конгресса

На людях, которые способны привести в действие так называемый «Конвейер инноваций», формируемый Фондом инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО для создания глобально конкурентоспособных бизнес-проектов в России.

Разработчики нанотехнологических решений будут иметь возможность представить свой проект сообществу предпринимателей, найти партнеров по развитию бизнеса, либо встроиться в проекты, инициированные инфраструктурными центрами Роснано.

Участники будут искать ответы на вопросы — как создать продукт с конкурентоспособными свойствами, выгодно ли это делать в России, как сфокусироваться на ноу-хау и стать гиперспециализированным бизнесом, как оптимизировать затраты и развиваться максимально быстро?

Программа Конгресса

Пленарная сессия «Эволюция технологического предпринимательства: от героев-одиночек до конвейерного производства стартапов».

Торжественная церемония вручения дипломов и знака «Российская нанотехнологическая продукция».

Пленарная дискуссия «Высокотехнологичный бизнес в глобальном масштабе» совместно с Российским экспортным центром.

Панельная дискуссия «В каких отраслях гражданской электроники стоит ожидать прибыль в ближайшие 10 лет».

Круглый стол «Особый рынок труда — сложные квалификации».

Питч-сессии финалистов Российской молодежной премии в области наноиндустрии.

Церемония награждения лауреатов Российской молодежной премии в области наноиндустрии.

Закрывающее мероприятие — спектакль «Топливо».

Выставка нанотехнологической продукции

В рамках Конгресса состоится выставка нанотехнологической продукции. К участию приглашаются проекты по следующим направлениям: новые материалы, электроника и фотовольтаика, энергетика, медицина и фармацевтика.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте congressnano.ru