17 нояб. 2016

Бизнес-бранч "Современная связь: в условиях борьбы за клиента"

Бизнес-бранч

17 ноября интернет-газета «Реальное время» соберет представителей телеком-рынка для обсуждения проблем и перспективы, тенденция и прогнозов рынка связи и телекоммуникаций

Тезисы встречи:

  • Как развивается конкуренция на рынке телекоммуникаций
  • Что влияет на динамику цен на связь, ждать ли удорожания услуг связи
  • Устраняется ли в регионе цифровое неравенство
  • Успешно ли развиваются сети 3G и 4G в республике
  • На какие новые технологии делают ставку компании

Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или

по e-mail: pr@realnoevremya.ru

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:


Партнеры

Партнеры:

Новости мероприятия

Календарь

Все мероприятия