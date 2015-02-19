Бизнес-форум "Предпринимательство как антикризисная стратегия"

9 февраля в ИТ-Парке г.Казань состоялся бизнес-форум «Предпринимательство как антикризисная стратегия», организатором которого выступила интернет-газета «Реальное время».

Форум был призван стать практическим инструментом для бизнеса по преодолению экономической нестабильности. Площадка бизнес-форума объединила федеральных и региональных экспертов, которые в ходе дискуссии постарались определить пути выхода из кризиса через взаимодействие власти и бизнеса, обсудили механизмы господдержки и другие вопросы.

Экономика: насколько глубоким будет кризис?

Безработица: «догонит и перегонит» ли Россия Европу?

Предпринимательство: возможности роста или выживание?

Господдержка: что государство может дать малому бизнесу?

Экспертами бизнес-форума стали:

Дилюс Шавалиев , руководитель «Центра поддержки предпринимательства РТ»;

, руководитель «Центра поддержки предпринимательства РТ»; Владислав Кочетков , президент-председатель правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ»;

, президент-председатель правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ»; Ян Арт , вице-президент Ассоциации региональных банков России;

, вице-президент Ассоциации региональных банков России; Ильдар Ситдиков, учредитель торгового бренда «Ягодная долина».

Один из спикеров форума, президент - председатель правления инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков отметил, что в кризис ежегодно активизируются разговоры о поддержке предпринимательства, однако до практических результатов дело как правило не доходит. «Но сейчас есть надежда, что ситуация будет другой. Потому что прошлые кризисы были относительно короткими, год-два, а госаппарат у нас достаточно неповоротливый», - сказал он. По словам Кочеткова, в марте правительство приступит к обсуждению послаблений для бизнеса, после чего ожидается принятие соответствующих законопроектов. «Специфика этого кризиса в том, что он будет долгим. Наверное, самым длинным в истории Российской Федерации, минимум три года, а то и 5-7 лет», - считает эксперт. По его словам, в таких условиях государству ничего не остается кроме как вырабатывать новые подходы к ведению бизнеса в стране. «И есть надежда, что мы действительно достигнем каких-то успехов и есть шанс увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике за счет того, что он будет расти более высокими темпами», - подытожил Кочетков.

Владислав Кочетков, президент - председатель правления инвестиционного холдинга «Финам»

С ним согласился руководитель центра поддержки предпринимательства при минэкономики РТ Дилюс Шавалиев. «Алексей Кудрин сказал, что сегодня мы переживаем не кризис, а изменение условий существования. Наступает некая новая реальность. Я с ним соглашусь. Это новая реальность, когда мы существуем в условиях низких цен на нефть. Это может быть реальностью еще год, три, а может и всю жизнь. И в принципе в этом ничего страшного нет, просто нашему обществу нужно перестроиться и начать развитие в новых условиях», - сказал он и рассказал о существующих формах поддержки предпринимательства. По словам Шавалиева, минэкономики РТ рассчитывает в этом году докапитализировать подведомственный Фонд финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства РТ на сумму до 500 млн рублей. Эти средства будут направлены на предоставление займов субъектам МСБ на сумму до 1 млн рублей и сроком до 3 лет по ставке до 10% годовых.

Дилюс Шавалиев, руководитель центра поддержки предпринимательства при минэкономики РТ



Далее слово взял еще один федеральный спикер - вице-президент Ассоциации региональных банков РФ Ян Арт. Нынешний кризис может привести к тому, что в России впервые в истории будет зафиксирована массовая безработица, считает эксперт. По его мнению, лучшим инструментом поддержки бизнеса было бы снижение ключевой ставки ЦБ с нынешних 15%, чтобы облегчить предпринимателям доступ к заемному финансированию. Однако, политика Центробанка будет идти в противоположном направлении. Как рассказал Арт, на закрытом совещании глава Центробанка Эльвира Набиуллина отвергла предложение банкиров не сдерживать инфляцию и опустить ключевую ставку. По ее словам, сдерживание инфляции останется ключевым направлением работы ЦБ. Кроме того, скоро ведомство приступит к разработке программы рекапитализации региональных банков, в которую войдут банки с капиталом более 4 млрд рублей. Под это условие в Татарстане подходит только три банка - «Ак Барс Банк», ТФБ и «Аверс».





Ян Арт, вице-президент Ассоциации региональных банков РФ



Продолжая банковскую тематику, председатель Банковской ассоциации Татарстана Людмила Китайцева отметила, что банки сейчас тоже находятся в трудном положении даже по сравнению с кризисом 2008 года. Однако, она отметила, что останавливать кредитование малого бизнеса они не намерены и приглашают надежных заемщиков, обладающих ликвидными залогами.

Людмила Китайцева, председатель Банковской ассоциации Татарстана



От имени предпринимательского сообщества на форуме выступил владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков. Он рассказал о создании плодово-ягодного кластера, который включает в себя более 20 предприятий по выращиванию фруктов, где занято около тысячи рабочих. Предприниматель посетовал, что, несмотря на кризис, отрасли мешает развиваться дефицит квалифицированных сельскохозяйственных работников и агрономов – для предприятий ягодного кластера не хватает 2000 рабочих. Несмотря на кризис, отрасль переживает настоящий бум – в связи с ростом цен на импортную продукцию торговые сети повернулись лицом к отечественным производителям.

Также выступил руководитель ИТ-парка Антон Грачев. Он призвал молодых и активных бизнесменов создавать ИТ-компании, поскольку это наиболее перспективно в кризис: ИТ-сфера требует минимальных стартовых вложений, но высокомаржинальна.

Участвовавшие в дискуссии предприниматели и представители татарстанских предприятий отметили, что существующая господдержка бизнеса выжить в кризис не поможет. Они считают, что задача власти – обеспечить равный доступ к рынку сбыта и к финансовым ресурсам для всех субъектов предпринимательства. Задача же самих бизнесменов в трудные времена – объединяться в ассоциации и приспосабливаться к более тяжелым и напряженным условиям работы.





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