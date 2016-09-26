26 сент. 2016

Online-конференция с Сергеем Ивановым, председателем Государственного комитета РТ по туризму

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26 сентября в 16.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Сергей Иванов, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму .

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