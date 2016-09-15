15 сент. 2016

Online-конференция с Игорем Виттелем

Смотреть видеозапись

15 сентября в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет российский журналист, телеведущий, продюсер и писатель Игорь Виттель.


Новости мероприятия

Календарь

Все мероприятия