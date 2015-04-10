10 апр. 2015

III Казанская выставка недвижимости

III Казанская выставка недвижимости

Цель выставки:

Создание единой экспозиции для ознакомления с рынком загородной недвижимости, строительных компаний, банковских услуг (ипотека, кредит). Посетители выставки могут выбрать земельный участок с подрядным или без, дом в коттеджном поселке, таунхаус или квартиру в малоэтажном загородном комплексе. Непосредственно на месте принять решение о покупке загородной недвижимости, строительстве дома, покпке сопутствующих товаров, сравнив предложение от различных компаний.
Уникальная возможность в одном месте получить актуальную и исчерпывающую информацию о загородной недвижимости. Выбрать оптимальный вариант по приобретению жилья за городом.

Целевая Аудитория:

Выставка ориентирована на платежеспособную аудиторию, на людей со средним и высоким уровнем дохода. Посещают выставку с конкретной целью купить загородный дом, зарубежную жилую недвижимость в городе для себя или в целях инвестиции. Планируемое количество посетителей более 2500 человек.

Эффективность участия компании в выставке гарантируют:

  • Удобное расположение выставочной площадки;
  • Профессионализм организаторов;
  • Данная выставка является третьей по счету организуемой журналом FirstKey
    (Первая Республиканская выставка загородной недвижимости 1200 посетителей, Казанская выставка недвижимости 2500 посетителей).

Экспозиция выставки:

  • Строительные компании
  • Коммерческая недвижимость;
  • Недвижимость за рубежом;
  • Жилая недвижимость;
  • Загородная недвижимость;
  • Оценка имущества, консалтинг;
  • Юридические, финансовые услуги;
  • Страховые услуги;
  • Ипотека;
  • Франчайзинг;
  • Кредитование бизнеса;
  • Бизнес за рубежом;
  • Лизинг;
  • Инвестиционные фонды;
  • Детксие игровые площадки;
  • Ландшафтный дизайн;
  • Интерьерный дизайн.

Стоимость участия: 75 000 руб.
В качестве бонуса предоставляем размещение имидж-макета в журнале FirstKey.

Контакты

Подробности по телефону (843)267-22-29, +7(919)629-92-52 и на сайте мероприятия

Место проведения: г. Казань, ул. Н. Ершова, 1а, ГТРК "Корстон"

Новости мероприятия

Календарь

Все мероприятия