III Казанская выставка недвижимости

Цель выставки:

Создание единой экспозиции для ознакомления с рынком загородной недвижимости, строительных компаний, банковских услуг (ипотека, кредит). Посетители выставки могут выбрать земельный участок с подрядным или без, дом в коттеджном поселке, таунхаус или квартиру в малоэтажном загородном комплексе. Непосредственно на месте принять решение о покупке загородной недвижимости, строительстве дома, покпке сопутствующих товаров, сравнив предложение от различных компаний.

Уникальная возможность в одном месте получить актуальную и исчерпывающую информацию о загородной недвижимости. Выбрать оптимальный вариант по приобретению жилья за городом.

Целевая Аудитория:

Выставка ориентирована на платежеспособную аудиторию, на людей со средним и высоким уровнем дохода. Посещают выставку с конкретной целью купить загородный дом, зарубежную жилую недвижимость в городе для себя или в целях инвестиции. Планируемое количество посетителей более 2500 человек.

Эффективность участия компании в выставке гарантируют:

Удобное расположение выставочной площадки;

Профессионализм организаторов;

Данная выставка является третьей по счету организуемой журналом FirstKey

(Первая Республиканская выставка загородной недвижимости 1200 посетителей, Казанская выставка недвижимости 2500 посетителей).

Экспозиция выставки:



Строительные компании

Коммерческая недвижимость;

Недвижимость за рубежом;

Жилая недвижимость;

Загородная недвижимость;

Оценка имущества, консалтинг;

Юридические, финансовые услуги;

Страховые услуги;

Ипотека;

Франчайзинг;

Кредитование бизнеса;

Бизнес за рубежом;

Лизинг;

Инвестиционные фонды;

Детксие игровые площадки;

Ландшафтный дизайн;

Интерьерный дизайн.

Стоимость участия: 75 000 руб.

В качестве бонуса предоставляем размещение имидж-макета в журнале FirstKey.