III Казанская выставка недвижимости

Цель выставки:
Создание единой экспозиции для ознакомления с рынком загородной недвижимости, строительных компаний, банковских услуг (ипотека, кредит). Посетители выставки могут выбрать земельный участок с подрядным или без, дом в коттеджном поселке, таунхаус или квартиру в малоэтажном загородном комплексе. Непосредственно на месте принять решение о покупке загородной недвижимости, строительстве дома, покпке сопутствующих товаров, сравнив предложение от различных компаний.
Уникальная возможность в одном месте получить актуальную и исчерпывающую информацию о загородной недвижимости. Выбрать оптимальный вариант по приобретению жилья за городом.
Целевая Аудитория:
Выставка ориентирована на платежеспособную аудиторию, на людей со средним и высоким уровнем дохода. Посещают выставку с конкретной целью купить загородный дом, зарубежную жилую недвижимость в городе для себя или в целях инвестиции. Планируемое количество посетителей более 2500 человек.
Эффективность участия компании в выставке гарантируют:
Экспозиция выставки:
Стоимость участия: 75 000 руб.
В качестве бонуса предоставляем размещение имидж-макета в журнале FirstKey.
Подробности по телефону (843)267-22-29, +7(919)629-92-52 и на сайте мероприятия
Место проведения: г. Казань, ул. Н. Ершова, 1а, ГТРК "Корстон"
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