25 авг. 2016

Online-конференция с Виктором Плескачевским, вице-президентом РСПП

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25 августа в 15.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Семенович Плескачевский.

Тезисы встречи:

  • Новый ФЗ о градостроительном кодексе - поможет или станет новым препятствием?
  • Кто главный на стройке - СРО или государство?
  • Дефицит квалифицированных кадров -результат неграмотной кадровой политики ?


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