IRONSTAR TRIATHLON (г. Казань)

27 августа 2016 года в Казани состоится старт по триатлону, который организует компания IRONSTAR TRIATHLON RUSSIA. В один день пройдут соревнования на двух дистанциях:

IRONSTAR SPRINT TRIATHLON KAZAN 2016 (0.75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег) IRONSTAR 113 KAZAN 2016 (1.93 км плавание, 90 км велогонка, 21.1 км бег)

На старт выйдут любители, причем участники будут соревноваться как в индивидуальном зачете, так и в составе эстафетных команд. Вместе со всеми стартуют и паратриатлеты.

Соревнования пройдут в самом сердце Казани. Город принимал Универсиаду и Чемпионат мира по водным видам спорта, обзавелся уникальной инфраструктурой. Теперь испытать ее предстоит участникам IRONSTAR. Трасса не только соответствует международным стандартам, но и очень живописна. В шаговой доступности от старта находятся Парк Земледельцев и Казанский Кремль.

Старт состоится на набережной реки Казанки, которая идеально подходит для плавательного этапа благодаря чистой проточной воде, широкой акватории и отсутствию волн. Маршрут построен таким образом, что участникам не придется делать резких поворотов в воде. Весь этап пройдет достаточно комфортно, отзывы участников чемпионата мира, выступавших в открытой воде, самые положительные.

Велоэтап состоится на главных улицах столицы Универсиады, старейшего города России. Общий набор высоты на дистанции «полужелезного» триатлона составляет 588 метров. Спортсменам нужно будет проехать 6 кругов по красивой и скоростной трассе.

Трасса бегового этапа проложена по набережной реки Казанки. Идеально ровное покрытие набережной без набора высоты поможет показать участникам свой лучший результат на финальном отрезке гонки. Атлетам предстоит преодолеть 4 круга (в «полужелезной» дистанции) – от Кремлевской дамбы до моста Миллениум, пробежать от Казанского Кремля, мимо НКЦ "Казань" и других достопримечательностей города.

Старт, финиш и транзитные зоны расположены таким образом, что зрители будут все время находиться в центре гонки, а спортсмены – в центре внимания болельщиков.

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